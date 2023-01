Alia Bhatt ने करियर के पीक पर Ranbir Kapoor से शादी करने का लिया था रिस्क! अब बताई अपनी फीलिंग्स

Alia Bhatt Marriage at Peak of Career: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपने आसमान छूते हुए करियर को साइड में रखकर शादी करने का फैसला लिया था. जिस साल एक्ट्रेस ने चार ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दीं उसी साल उन्होंने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ शादी करके घर बसाने का फैसला लिया. एक्ट्रेस ने शादी के कुछ महीने बाद बेटी (Raha Kapoor) को भी जन्म दिया. आलिया भट्ट (Alia Bhatt Movies) ने एक साल में इतना कुछ कर लिया है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का भी समय नहीं मिला है, लेकिन हाल में एक इंटरव्यू में आलिया (Alia Bhatt New Movie) ने करियर के पीक पर शादी करने और मां बनने को लेकर अपनी फीलिंग्स बताई हैं.

आलिया को है शादी करने के फैसले पर पछतावा!

आलिया भट्ट (Alia Bhatt Instagram) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है, उन्हें करियर के पीक पर शादी करने के फैसले पर किसी तरह का पछतावा नहीं है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt Marriage) ने ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया, 'उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वह अपने हर फैसले से खुश हैं.' आलिया ने साथ ही कहा, 'हां मैंने अपने करियर के पीक पर शादी की है और बेबी करने का भी फैसला लिया है लेकिन कौन कहता है कि इसके बाद मेरे काम पर बदलाव आएगा. अगर आता भी है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है.'

आलिया भट्ट (Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Marriage) ने शादी करने और बेबी करने के फैसले पर बात करते हुए कहा, 'मुझे पता था बेबी करने का फैसला मुझे जिंदगी में कभी पछतावा नहीं देगा. ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला है.'

आलिया भट्ट वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट (Alia Bhatt Movies) ने साल 2022 में एक नहीं चार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आलिया (Alia Bhatt Ranbir Kapoor Movie) की आखिरी फिल्म ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन शिवा रही है, इसमें वह रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखाई दी थीं. आलिया भट्ट (Alia Bhatt Hollywood Movie) ने साल 2022 में ही हॉलीवुड में भी डेब्यू किया है.

