काजोल और ट्विंकल के शो में अनकंफर्टेबल हुईं आलिया भट्ट, पूछा गया ऐसा सवाल, वरुण धवन भी ताकते रह गए मुंह

Too Much With Kajol and Twinkle: 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और इस बार शो के मेहमान आलिया भट्ट और वरुण धवन बनेंगे. शो में दोनों स्टार्स ने कुछ मजेदार गेम खेले और थोड़े अजीब से सवालों के जवाब भी दिए. प्रोमो में वरुण अपने ही फिल्मों के डायलॉग मजाकिया अंदाज में बोलते नजर आ रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने फिल्म 'मेला' कई बार देखी है, जबकि उन्हें वो खास पसंद नहीं. शो के प्रोमो को खूब पसंद किया जा रहा है.

साथ ही फैंस इस एपिसोड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो के इस बार के एपिसोड में असली मजा आलिया भट्ट ने लूटा. एक सेगमेंट के दौरान काजोल ने आलिया से पूछा कि क्या अपने एक्स से दोस्ती रखना एक रेड फ्लैग माना जाए? हालांकि, इस सवाल का जवाब देते हुए आलिया काफी अनकंफर्टेबल नजर आईं और उन्होंने सीधे जवाब देते हुए कहा, 'ओके... अब आगे बढ़ते हैं'. उनकी इस बात को सुनने के बाद वरुण धवन भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते नजर आए.

शो के दूसरे एपिसोड में आएंगे आलिया-वरुण

इसके अलावा शो में ट्विंकल और काजोल दोनों ही अपनी मजेदार नोकझोंक और तंज से माहौल और जबरदस्त बनाती नजर आती हैं. बता दें, ट्विंकल और काजोल के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की शुरुआत काफी धमाकेदार रही. शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान आए थे. उस एपिसोड में आमिर ने खुलासा किया कि उनकी दोस्ती सलमान से उस वक्त शुरू हुई जब वो अपनी पहली पत्नी रीना से तलाक के मुश्किल और अकेलेपन के दौर से गुजर रहे थे.

पहले एपिसोड में आए थे सलमान-आमिर

उन्होंने बताया कि पहले उन्हें सलमान से शिकायत रहती थी कि वो समय पर सेट पर नहीं आते थे और 'अंदाज अपना-अपना' की शूटिंग में काफी दिक्कतें हुई थीं. सलमान ने भी उस दौरान एक दिलचस्प बात कही थी. उन्होंने रिश्तों पर अपनी राय साझा करते हुए कहा, 'जब एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो वहीं से इनसिक्योरिटी की शुरुआत होती है. इसलिए जरूरी है कि दोनों साथ-साथ आगे बढ़ें और एक-दूसरे पर बोझ न बनें'. उनकी ये बात शो का हाइलाइट बन गया था.

आने वाले एपिसोड का है बेसब्री से इंतजार

आने वाले एपिसोड्स की झलक देखकर ही साफ है कि शो और भी मजेदार होने वाला है. गेस्ट लिस्ट में अक्षय कुमार, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और चंकी पांडे जैसे नाम शामिल हैं. प्रोमो में करण जौहर और जाह्नवी कपूर के बीच हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग भी दिखाई गई, जिससे साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में मसालेदार बातें और चटपटा मजाक खूब देखने को मिलेगा. हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर इसका नया एपिसोड रिलीज होता है.