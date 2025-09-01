महेश भट्ट से शादी के बाद तबाह हो गया इस एक्ट्रेस का करियर, 'उसकी पत्नी हो' कहकर निकाला गया फिल्मों से बाहर
एक्ट्रेस सोनी राजदान (Soni Razdan) ने रिवील किया है कि महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) से शादी के बाद कैसे उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया था. कभी वह सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार थीं और अचानक उनके पास कोई काम नहीं रह गया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:26 AM IST
सोनी राजदान हिंदी सिनेमा की उम्दा अदाकाराओं में गिनी जाती हैं. 80 और 90 के शुरुआती दशक में उनका फिल्मों में दबदबा था, खासकर शादी से पहले. अब एक्ट्रेस की पहचान अब भी आलिया भट्ट की मां और महेश भट्ट की पत्नी बनकर रह गई है. इस बात को वो खुद मानती हैं. हाल ही में उन्हें प्राइम वीडियो की सीरीज़ 'सॉन्ग्स ऑफ़ पैराडाइज़' में सबा आज़ाद के साथ देखा गया. इस सीरीज को लेकर वो खासा चर्चा में हैं. सोनी राजदान की शादी 1986 में महेश भट्ट से फिल्म 'सारांश' के सेट पर हुई थी. शादी के बाद उनके प्रोफेशनल करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, क्योंकि उस समय शादीशुदा एक्ट्रेस से परिवार पर ध्यान देने की उम्मीद की जाती थी.

महेश भट्ट से शादी के बाद तबाह हो गया करियर

न्यूज़18 से बातचीत में सोनी ने बताया, महेश से शादी होने के बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया था. मैं इस इंडस्ट्री में सालों से हूं और अब यह पूरी तरह से बदल चुकी है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरा करियर अच्छा चल रहा था लेकिन शादी के बाद अचानक मुझे काम मिलना बंद हो गया. मुझे कहीं से पता चला कि 'अब वह फलां की पत्नी है, उसे काम करने की क्या ज़रूरत है?' यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया. लेकिन फिर, किस्मत से 'बुनियाद' टीवी शो मिला और उसके बाद मुझे कुछ अच्छी फ़िल्में करने का मौका मिला."

'उसकी पत्नी हो' कहकर निकाला गया फिल्मों से बाहर

सोनी ने आगे कहा, "मुझे गर्व है कि एक्ट्रेसेस अपने तरीके से काम कर सकती हैं. आप ज़िन्दगी को रोक नहीं सकते. पहले हम काम करने की वजह से अपनी ज़िन्दगी को रोक रहे थे. यह कितनी बेतुकी बात है. एक अभिनेता, संगीतकार या आर्टिस्ट होने के लिए आपको ज़िन्दगी जीनी होगी. यह बहुत जरूरी है. कई अच्छी फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद, सोनी का मानना है कि उनकी पहचान अब भी आलिया भट्ट की माँ और महेश भट्ट की पत्नी तक ही सीमित है. इस पर सोनी कहती हैं, "पूरी ज़िन्दगी और अब भी, मैं किसी और की ही पहचान से जानी जाती हूं. मैं साफ-साफ कहूं तो, मेरी लड़ाई अभी भी मेरी अपनी पहचान बनाने की है. मैं अपने आसपास के लोगों के लिए खुश हूं. जो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं. मैं क्यों न खुश होऊं? मैं आभारी हूं. लेकिन शायद मेरा सफर ऐसा ही होना था. अब मैं इस पर हंसती हूं. यह मज़ेदार है, लेकिन मैं आगे बढ़ती रहती हूं, यह सोचकर कि यह ठीक है."

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

Soni Razdan

