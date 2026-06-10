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'अल्फा' का 1 मिनट 55 सेकेंड का धांसू टीजर रिलीज, आलिया भट्ट के एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश; खौफनाक रोल में दिखे बॉबी देओल

Alpha Teaser Out: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का धांसू टीजर सामने आ चुका है. इसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच पिता और बेटी का मजबूत रिश्ता देखने को मिल रहा है. नीचे देखिए 'अल्फा' का टीजर-

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:56 PM IST
'अल्फा' का 1 मिनट 55 सेकेंड का धांसू टीजर रिलीज, आलिया भट्ट के एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश; खौफनाक रोल में दिखे बॉबी देओल
Image Credit: आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ का टीजर आउट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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