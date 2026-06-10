'अल्फा' का 1 मिनट 55 सेकेंड का धांसू टीजर रिलीज, आलिया भट्ट के एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश; खौफनाक रोल में दिखे बॉबी देओल

Alpha Teaser Out: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शर्वरी वाघ स्टारर की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है. इसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच पिता और बेटी का बेहतरीन और मजबूत रिश्ता नजर आ रहा है. यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स के इस नए चैप्टर की पहली झलक ना सिर्फ दमदार, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाती है, जिसे उसके बाबा ने मारने के लिए ही पाला-पोसा है.
इस टीजर की शुरुआत बाबा बॉबी देओल और बेटी बनी आलिया भट्ट से होती है. बेटी के 18वें जन्मदिन पर उसके बाबा उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, लेकिन यह जन्मदिन की सौगात नहीं, बल्कि उसका पहला मिशन है. टीजर में आगे दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जहां बाबा अपनी बेटी से कहता है, 'दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं - वुल्फ (भेड़िया) और शीप (भेड़). मैं वुल्फ हूं. तू क्या है?' इस पर बेटी जवाब देती है, 'वुल्फ की बेटी...'
बॉलीवुड में 'टाइगर', 'पठान', 'वॉर' जैसी कई स्पाई एक्शन फिल्मों की फ्रेंचाइजी 'यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स' के लिए 'अल्फा' एक ऐसी फीमेल-लीड एक्शन फिल्म है, जो इस जासूसी श्रृंखला को नया मोड़ देगी. टीजर रोमांच और सस्पेंस से भरपूर है. फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल के साथ अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे.
बता दें कि 1 मिनट 55 सेकेंड के टीजर के पहले 30 सेकेंड में दिखाई गई इस झलक से ही इन्टेंस प्लॉट की रूपरेखा तय हो जाती है. बेटी अपने जन्मदिन पर पिता की इस मांग से थोड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हम उसके बाबा को यह कहते सुनते हैं, 'अपने 18वें जन्मदिन पर तू अपने मिशन पर जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है. ' इस टीजर में आगे हमें बेटी को एक बाबा की ओर से दी गई खतरनाक ट्रेनिंग की झलक देखने को मिलती हैं. 'अल्फा' के टाइटल को लेकर जिज्ञासा को भी शांत किया जाता है. बताया जाता है कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसका काम देश के लिए नेक्स्ट जेनरेशन सोल्जर तैयार करना. यहां भी एक दमदार डायलॉग आता है- सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर. तू भी वही है, हमारी इकलौती.