'अल्फा' का 1 मिनट 55 सेकेंड का धांसू टीजर रिलीज, आलिया भट्ट के एक्शन ने उड़ाए फैंस के होश; खौफनाक रोल में दिखे बॉबी देओल

बता दें कि 1 मिनट 55 सेकेंड के टीजर के पहले 30 सेकेंड में दिखाई गई इस झलक से ही इन्टेंस प्लॉट की रूपरेखा तय हो जाती है. बेटी अपने जन्मदिन पर पिता की इस मांग से थोड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल हम उसके बाबा को यह कहते सुनते हैं, 'अपने 18वें जन्मदिन पर तू अपने मिशन पर जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है. ' इस टीजर में आगे हमें बेटी को एक बाबा की ओर से दी गई खतरनाक ट्रेनिंग की झलक देखने को मिलती हैं. 'अल्फा' के टाइटल को लेकर जिज्ञासा को भी शांत किया जाता है. बताया जाता है कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसका काम देश के लिए नेक्स्ट जेनरेशन सोल्जर तैयार करना. यहां भी एक दमदार डायलॉग आता है- सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर. तू भी वही है, हमारी इकलौती.