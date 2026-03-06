वानखेड़े स्टेडियम में गूंजा 'India-India'! टीम इंडिया की जीत पर राहा संग झूमे रणबीर-आलिया, वरुण और अनिल कपूर का जोश भी दिखा हाई, जश्न में डूबे सितारे

Bollywood Celebrate Team India Victory: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार शाम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच काफी शानदार रहा. टीम इंडिया की शानदार जीत देखने के लिए कई बॉलीवुड सितारे भी स्टेडियम पहुंचे. स्टैंड्स में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, वरुण धवन और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आए. मैच के दौरान ये सभी खिलाड़ी भारत का जोरदार सपोर्ट करते दिखे. सोशल मीडिया पर स्टेडियम के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

इस फोटो-वीडियो में सेलिब्रिटीज का जोश साफ नजर आ रहा है. रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा के साथ मैच देखने पहुंचे थे. स्टेडियम के बाहर इस स्टार कपल पहुंचते ही वहां मौजूद फैंस और फोटोग्राफर्स का ध्यान खींचा. इस दौरान रणबीर ने नीली टी-शर्ट और जींस पहन रखी थी और वे अपनी बेटी राहा को गोद में लिए नजर आए. वहीं, आलिया उनके साथ चल रही थीं और उन्होंने कैप के साथ एक कंफर्टेबल आउटफिट पहना हुआ था. परिवार की ये झलक देखकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए.

Bollywood cheers for Team India!

Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Varun Dhawan, Anil Kapoor and Ahaan Shetty were seen cheering for India during their semifinal clash with England at Wankhede Stadium in the ICC Men’s T20 World Cup.#IIFA #Bollywood #T20WorldCup #Cricket pic.twitter.com/aeRatcE2ai Add Zee News as a Preferred Source — IIFA (@IIFA) March 5, 2026

रणबीर-आलिया और राहा ने स्टेडियम में किया चीयर

मैच के दौरान ये तीनों वीआईपी स्टैंड में बैठकर टीम इंडिया को चीयर करते नजर आए. रणबीर, आलिया और छोटी राहा ने ब्लू इंडियन जर्सी पहन रखी थी. मैच में जब भी कोई बड़ा पल आता, तीनों तालियां बजाकर खुशी जाहिर करते दिखे. स्टेडियम के अंदर से सामने आए कई वीडियो में कपूर फैमिली मुस्कुराते और भारत के शानदार परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय करते नजर आए. फैंस को ये क्यूट फैमिली मोमेंट काफी पसंद आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी वारल हो रहा है और फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

अर्जुन-सानिया की शादी में हाथों में हाथ डाले पहुंचे ऐश्वर्या-अभिषेक, शाही लुक ने लूटी महफिल, PHOTOS देख फैंस बोले- ‘जोड़ी नंबर 1’

वानखेड़े स्टेडियम में वरुण धवन और अनिल कपूर

इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी मैच देखने पहुंचे. क्रिकेट के बड़े फैन माने जाने वाले वरुण पूरे मैच के दौरान खेल में डूबे नजर आए. जब भी मैदान पर कोई अहम पल आता, वो जोश के साथ रिएक्ट करते दिखे. वहीं दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर भी स्टेडियम में मौजूद थे. उनकी फिल्म ‘सुबेदार’ उसी दिन अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. मैच के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वरुण धवन और अनिल कपूर आपस में बात करते और मैच पर अपनी रिएक्शन देते नजर आए.

POV: That one song in Om Shanti Om pic.twitter.com/cPiISC4BGf — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 5, 2026

केएल राहुल अहान शेट्टी और दिग्गज सितारे मौजूद

भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल भी इस मुकाबले को देखने स्टेडियम पहुंचे थे. उनके साथ उनके साले और एक्टर अहान शेट्टी भी मौजूद थे. दोनों मैच को काफी ध्यान से देखते नजर आए और मैदान पर हो रही हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे. इसके अलावा पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा भी स्टेडियम में दिखाई दिए. इतने बड़े सितारों की मौजूदगी ने इस मुकाबले को और भी खास बना दिया. मैच की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

भारत ने इंग्लैंड को हराया अब फाइनल में मुकाबला

इंग्लैंड ने 254 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जोरदार कोशिश की. खासतौर पर जैकब बेथेल ने शानदार शतक लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था. लेकिन आखिर में इंग्लैंड लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया. अब भारत का सामना रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा, जहां टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. सोशल मीडिया पर भी लोग भारतीय टीम को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए ढेर सारी बधाई दे रहे हैं और सभी टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.