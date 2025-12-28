Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबड़े पर्दे पर फिर दिखाई देगी रणवीर-आलिया की केमिस्ट्री, जॉम्बी थ्रिलर फिल्म में साथ आएंगे नजर, 2 साल पहले दे चुके 360 करोड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म

बड़े पर्दे पर फिर दिखाई देगी रणवीर-आलिया की केमिस्ट्री, जॉम्बी थ्रिलर फिल्म में साथ आएंगे नजर, 2 साल पहले दे चुके 360 करोड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म

Alia Bhatt Ranveer Singh New Movie: रणवीर सिंह और आलिया भट्ट आखिरी बर 2023 में करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आए थे, जिसके बाद अब दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म होगी, जिसका नाम...

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:16 PM IST
रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की नई जॉम्बी थ्रिलर फिल्म
रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की नई जॉम्बी थ्रिलर फिल्म

Alia Bhatt Ranveer Singh Zombie Thriller Film: सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकती है. ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब दोनों के दोबारा साथ एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर की आने वाली फिल्म ‘प्रलय’ में आलिया भट्ट को फीमेल लीड के तौर पर कास्ट करने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, मेकर्स ने अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है. 

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक जय मेहता की पहली पसंद आलिया भट्ट ही हैं. सूत्र ने बताया, ‘फिल्म में फीमेल किरदार बेहद अहम है और उसे सिर्फ हीरो की लव इंटरेस्ट के तौर पर नहीं दिखाया गया है’. सूत्रों का मानना है कि इस तरह के दमदार रोल के लिए आलिया से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वे किरदार को विश्वसनीय बनाती हैं और दर्शकों का भरोसा भी जीतती हैं. रिपोर्ट में आगे बताया गया कि ‘प्रलय’ की दुनिया काफी बेरहम दिखाई जाएगी, जहां रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे. 

अगले साल शुरू होगी फिल्म की शूटिंग 

हर किरदार मोरल प्रेशर से गुजरता नजर आएगा. ये कोई चमकदार या स्टाइलिश जॉम्बी फिल्म नहीं होगी. बल्कि इसमें समाज, इमोशन्स और इंसानी वैल्यूज के टूटने को जॉम्बी जॉनर के जरिए दिखाया जाएगा. फिल्म सर्वाइवल के ईद-गिर्द घूमेगी और दर्शकों को एक गंभीर और अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगी. बताया जा रहा है कि ‘प्रलय’ की शूटिंग जुलाई या अगस्त 2026 में शुरू हो सकती है. इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता करेंगे, जो मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे हैं. 

‘वे अपनी शर्तों पर जीते हैं...’ ‘दृश्यम 3’ से बाहर हुए अक्षय खन्ना, मेकर्स ने भेजा लीगल नोटिस, ‘धुरंधर’ के विलेन के सपोर्ट में उतरे अरशद वारसी

पहले भी बना चुके हैं कई फेमस प्रोजेक्ट्स

ये जय मेहता की बतौर फीचर फिल्म निर्देशक पहली फिल्म होगी. इससे पहले वे फेमस वेब सीरीज ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’ के को-डायरेक्ट रह चुके हैं. उस सीरीज को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी. फिल्म में मुंबई को लगभग उजड़े हुए और बदले हुए रूप में दिखाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके विजुअल्स ‘द हंगर गेम्स’ से प्रेरित होंगे. मेकर्स बड़े फिजिकल सेट्स के साथ-साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल कर शहर के हिस्सों को पुराना और वीरान दिखाने की प्लानिंग बना रहे हैं. 

2026 में आ सकती है ये फिल्म 

सूत्रों ने बताया, ‘मुंबई के कई इलाकों को डिजिटल तरीके से जर्जर और खाली दिखाया जाएगा’. शूटिंग की शुरुआत मुंबई से होगी और फिर दूसरे लोकेशन्स पर जाया जाएगा. वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह के पास ‘धुरंधर 2 रिवेंज’ भी है, जो 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. ये फिल्म यश की ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी. वहीं आलिया भट्ट जल्द ही ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगी, जिसकी पहली झलक जनवरी 2026 में आ सकती है. 

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

Alia BhattRanveer Singh

