आलिया भट्ट ने फैंस से की खास अपील, असम बाढ़ में फंसे लोगों की चिंता, बोली- मदद करना है जरूरी

असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद नाजुक है. बाढ़ की वजह से कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं. राज्य में राहत और बचाव का काम जारी है. इस बीच आलिया भट्ट ने भी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए चिंता जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद की जाए.
आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर असम बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की है. एक्ट्रेस ने बाढ़ा प्रभावित लोगों के लिए पोस्ट शेयर कर लिखा- इस समय हमारे देश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन असम की कंडीशन ज्यादा खराब है. वहां के लोग इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं. अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं. लोगों ने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है.
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- हर साल ऐसा होता है लेकिन फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं. इस समय असम को तुरंत मदद की जरूरत है. वहां के लोगों को नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए मदद की बेहद जरूरत है. अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे मदद कर सकते हैं मैं आपको कुछ संस्थाओं के बारे में बताऊंगी जो कि वहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं. इन संस्था की मदद से हम लोग मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकते हैं.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट से पहले सलमान खान अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन की मदद से बाढ़ पीड़िचों की मदद कर रहे हैं. इसके अलावा असम के एक फैन क्लब के साथ मिलकर भी उन्होंने राहत का काम शुरू कर दिया है. वह रोजाना बाढ़ से प्रभावित लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. हर साल बरसात के मौसम में असम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है. इस बार भी बाढ़ की वजह से असम के कई राज्यों को भारी नुकसान हुआ है. सरकार लोगों की मदद के लिए जुटी है.