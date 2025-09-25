फैंस का इंतजार हुआ अब खत्म!… Alice in Borderland का तीसरा सीजन हुआ रिलीज

Alice in Borderland: नेटफ्लिक्स की सीरीज Alice in Borderland लोगों के बीच काफी समय से पॉपुलर हो रही है, इस सीरीज की बेहतरीन कहानी और किरदारों द्वारा की गई एक्टिंग ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है. वहीं इस सीरीज के अब तक दो सीजन रिलीज हो चुके हैं और तीसरे सीजन के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फेवरेट सीरीज का तीसरा पार्ट आज यानी के 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है.

Alice in Borderland plot

इस सीरीज में आपको एक ऐसे जापानी लड़के की कहानी को दिखाया जाएगा जो की गेमिंग की दुनिया में पूरी तरह खो चुका है और एक दिन वो खुद को अलग तरह के टोक्यो शहर में पाता है, जो कि जापान में है. टोक्यो शहर के इस अजीबो-गरीब वर्जन में उसे सर्वाइव करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कुछ खतरनाक गेम्स खेलने पड़ते हैं. वहीं दूसरे सीजन के आखिर में जापानी लड़के Arisu को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है. मगर इस बुरे सपने के खत्म होने के बाद Arisu के लिए एक और बड़ा खतरा तैयार होता है, जिसके आगे की कहानी आपको सीजन 3 में देखने को मिलेगी.

All Episode Released

जापानी सीरीज Alice in Borderland के तीसरे सीजन के सारे एपिसोड आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से इंतजार किए बिना ही कहानी में आगे बढ़ पाएंगे और सही मायनों में नेटफ्लिक्स एंड चिल का मजा ले पाएंगे.