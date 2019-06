अलीगढ़ हत्या मामला: अक्षय कुमार और ट्विंकल का भी फूटा गुस्सा, की सजा की मांग!

नई दिल्ली: अलीगढ़ में हुई ढाई साल की बच्ची की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा. इस मामले में बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं हैं, उनका भी इस मामले में सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है, जहां अनुपम खेर, सोनम कपूर और सनी लियोनी पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं वहीं अब अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

अभिनेता अक्षय कुमार व ट्विंकल खन्ना से लेकर रैपर बादशाह और अभिनेत्री सनी लियोन तक, सभी ने ढाई साल की बच्ची की हत्या को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके माता-पिता द्वारा कथित तौर पर 10,000 रुपये का ऋण चुकाने में विफल रहने पर उसकी आंखें निकाल ली गई.

Horrified, upset and angry to know about baby #TwinkleSharma ! This is definitely not the kind of world we want for our children. We need immediate and strictest punishment for such a heinous crime. #JusticeForTwinkle

इस मामले पर अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बच्ची के बारे में पता चलने के बाद से भयभीत, परेशान और क्रोधित हूं..यह निश्चित तौर पर उस तरह की दुनिया नहीं है जिस तरह की दुनिया हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं. ऐसे जघन्य अपराध के लिए जल्द से जल्द और सख्त सजा की जरूरत है.'

It is heartbreaking to hear about the horrific murder of the two and a half year old little girl In Aligarh. I would request @smritiirani to ensure that swift action is taken against the perpetrators of this heinous crime. #JusticeForTwinkle

