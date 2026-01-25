Advertisement
trendingNow13086205
Hindi NewsबॉलीवुडPadma Bhushan का ऐलान होते ही खुशी से झूम उठीं अल्का याग्निक, बोलीं- इस अपार प्यार के लिए...

Padma Bhushan का ऐलान होते ही खुशी से झूम उठीं अल्का याग्निक, बोलीं- इस अपार प्यार के लिए...

Alka Yagnik ने अवॉर्ड मिलने पर अपना पहला रिएक्शन दिया है. जो मिनटों में वायरल हो गया. इन्हें भारत सरकार ने Padma Bhushan देने का ऐलान किया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अल्का याग्निक
अल्का याग्निक

Alka Yagnik reacts To Padma Bhushan Honour: 59 साल की अल्का याग्निक को पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित करने का भारत सरकार ने ऐलान किया है. अल्का याग्निक बॉलीवुड की फेमस और नामचीन सिंगर हैं. इन्होंने अब तक कई हजार गानों को अपनी सुरीली आवाज दी है. ऐसे में जैसे ही अल्का को इस ऐलान के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. खुशी जाहिर करते हुए बड़ी बात कह दी.

क्या बोलीं अल्का याग्निक?

एचटी सिटी से बात करते हुए अल्का याग्निक ने कहा- 'मैं भारत सरकार को शुक्रिया कहना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया. मैं अपने सभी लिस्नर्स को उनके इस अपार प्यार के लिए भी धन्यवाद कहना चाहती हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ISAMRA (@isamracopyright)

चार साल की उम्र से गा रहीं

अल्का याग्निक चार दशक से हिंदी सिनेमाजगत में एक्टिव हैं. इन्होंने 25 से अधिक भाषाओं में 22,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए. वहीं, 1000 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी और 2500 हिंदी गाने गाए हैं. इनका नाम सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कलाकारों में से एक है.महज 4 साल की उम्र से अल्का याग्निक ने गाना शुरू कर दिया था. इसके बाद 1980 में 'पायल की झंकार' हिंदी मूवी से अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की. बीते 46 साल में अल्का ने एक से बढ़कर एक चार्टबस्टर गाने दिए हैं. जिसमें 'एक दो तीन', 'अगर तुम साथ हो', 'कुछ कुछ होता है' शामिल है.

 

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, सुरों की मलिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण...किन हस्तियों को मिले भारत के बड़े नागरिक सम्मान

पति से कई साल से अलग 
निजी लाइफ की बात करें तो इन्होंने 1989 में नीरज कपूर से शादी की थी. शादी के बाद वो महज कुछ वक्त ही उनके साथ रह पाईं और कई साल से अलग रह रही हैं. अल्का की एक बेटी है जिसका नाम सायशा कपूर है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Alka YagnikPadma Bhushan 2026

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया