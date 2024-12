'मुझे नहीं पता था कि...', 'पुष्पा 2' की सक्सेस मीट पर अल्लू अर्जुन ने भगदड़ की घटना पर मांगी माफी

शनिवार को 'पुष्पा 2' की सक्सेस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुईं. जहां अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए. इस दौरान 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग में भगदड़ की घटना पर भी एक्टर ने जवाब दिया. 'पुष्पा 2' के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने मृतक के परिवार से माफी भी मांगी. मालूम हो, एक दिन पहले ही एक्टर ने 25 लाख रुपये देने का ऐलान किया था.

4 दिसंबर को 'पुष्पा 2' के प्रीमियर में भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि बेकाबू हो गई. इस चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया था. लेकिन इस घटना में एक 35 साल की महिला की मौत हो गई तो उसका बेटा बुरी तरह घायल हो गया.

'पुष्पा 2' भगदड़ पर अल्लू अर्जुन ने मांगी माफी

अल्लू अर्जुन ने कहा, "संध्या थिएटर में जो घटना हुई वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं संध्या थिएटर गया था. मैं पूरा फिल्म भी नहीं देख पाया क्योंकि मेरे मैंनेजर ने भीड़ के कारण मुझे जाने को कहा था. मुझे अगली सुबह इस घटना के बारे में बताया गया. मैं हैरान रह गया.'

Actor Allu Arjun says, "The incident that took place in the Sandhya theatre is very unfortunate. I went to Sandhya theatre. I couldn't even watch the entire cinema as I was told by my managers to leave because of the crowd. I was told about the incident the next morning. I was… pic.twitter.com/52LsHla484

