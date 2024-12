'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग में मची भगदड़, अल्लू अर्जुन मिलने पहुंचे फैंस; 1 की मौत, 3 घायल; हैदराबाद पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Pushpa 2 Premiere: हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. बुधवार रात को हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे थे. थिएटर के बाहर जुटे फैंस उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धक्का-मुक्की हो गई. कई लोग गिर पड़े, जिससे कुछ घायल हो गए. भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया. मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. घायल तीन लोगों का इलाज जारी है. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ फैंस को बेहोश देखा जा सकता है. पुलिस ने बताया कि अल्लू अर्जुन के देर से पहुंचने के कारण फैंस की भीड़ बढ़ गई थी, जिससे स्थिति बिगड़ गई. अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की फिल्म 'पुष्पा 2' गुरुवार, 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

#WATCH | Telangana: Fans of actor Allu Arjun thronged the Sandhya theatre in Hyderabad ahead of the premiere show of his film 'Pushpa 2: The Rule' tonight. Police resorted to mild lathicharge to control the crowd. pic.twitter.com/jhRvfB7D3m — ANI (@ANI) December 4, 2024

#WATCH | Andhra Pradesh: Fans of actor Allu Arjun celebrate and burst crackers outside the Sailaja Theatre in Vijayawada ahead of the premiere show of his film 'Pushpa 2: The Rule' tonight. pic.twitter.com/ajOsXn9yVa — ANI (@ANI) December 4, 2024

हैदराबाद में स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़

ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग रखी गई थी. जहां अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे. इस मौके पर फिल्म और अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हुई. हालांकि, सिक्योरिटी और पुलिस की कमी के कारण स्थिति संभालने में दिक्कत हुई. फैंस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के शैलजा थिएटर के बाहर प्रीमियर शो से पहले फैंस ने जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े. तेलंगाना में 4 दिसंबर से ही फिल्म की स्क्रीनिंग की तैयारियां चल रही थीं.

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun arrives at Sandhya theatre in Hyderabad for the premiere show of his film 'Pushpa 2: The Rule'. pic.twitter.com/Pkzra7Y1ja — ANI (@ANI) December 4, 2024

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun at Sandhya theatre in Hyderabad for the premiere show of his film 'Pushpa 2: The Rule'. pic.twitter.com/xFgbqFL9n8 — ANI (@ANI) December 4, 2024

5 दिसंबर को होने जा रही रिलीज

बता दें, सरकार ने प्रीमियर के लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 दिसंबर की रात तक स्क्रीनिंग की इजाजत दी थी. तेलंगाना सरकार ने 8 दिसंबर तक सिंगल स्क्रीन थिएटरों में टिकट की कीमत 150 रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी. साथ ही बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ने सुरक्षा कारणों से फिल्म की आधी रात और सुबह की स्क्रीनिंग कैंसिल करने का आदेश दिया. ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मलयाली भाषा में रिलीज होगी. हुई है. ये पहली पैन इंडिया फिल्म है, जो बांग्ला में भी रिलीज हो रही है. फिल्म को स्टैंडर्ड, 3D, IMAX, 4DX, D-BOX फॉर्मेट में रिलीज किया गया है.

