Allun Arjun Bollywood Debut: Wow! बॉलीवुड में फायर लगाने को तैयार है 'पुष्पा', भूषण कुमार संग मेगा बजट मूवी का ऐलान

टी-सीरीज के साथ 'पुष्पा' ने मिलाया हाथ!

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Movies) के साथ ऑफिशियल तौर पर मुलाकात करके प्रोड्यूसर भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, को-प्रोड्यूसर शिव चानना और फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बिग बजट मूवी का ऐलान किया. फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Upcoming Film) की बिग बजट फिल्म संदीप वांगा की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' के रैप-अप के ठीक बाद शुरू की जाएगी. बता दें, 'स्पिरिट' का निर्माण भी टी-सीरीज कर रही है और इस फिल्म में प्रभास (Prabhas) बतौर लीड कास्ट किए गए हैं.

Brace yourselves for this massive collaboration between three powerhouses of India - Producer Bhushan Kumar, Director Sandeep Reddy Vanga and superstar Allu Arjun.@alluarjun @imvangasandeep #BhushanKumar #KrishanKumar @VangaPranay @VangaPictures #ShivChanana @NeerajKalyan_24 pic.twitter.com/xis8mWSGhl

— T-Series (@TSeries) March 3, 2023