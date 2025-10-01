सुपरस्टार Allu Arjun के भाई Allu Sirish ने फैंस को दिया बिग सरप्राइज, ग्रैंड फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

साउथ के सुपरस्टार और फिल्म 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू शिरीष ने फैंस को आज एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. शिरीष ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नयनिका के साथ सगाई का ऐलान कर दिया है, एक्टर ने इंगेजमेंट की खबर को ऑडियंस के साथ अपने स्वर्गीय दादा, मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता अल्लू रामलिंगय्या की बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की है.

पोस्ट

अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष ने अपनी सगाई की खबर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड नयनिका का हाथ पकड़े एविल टावर के सामने खड़े हैं. इस खूबसूरत तस्वीर के साथ ही अल्लू शिरीष ने एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने दादा और दादी को याद करते हुए भावुक नजर आ रहा हैं.

दादी को किया याद

अल्लू शिरीष ने पोस्ट में अपनी सगाई की तारीख को शेयर करते हुए लिखा, 'आज, अपने दादा अल्लू रामलिंगय्या की बर्थ एनिवर्सरी पर, मैं अपने दिल की सबसे करीबी चीज को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. मैं 31 अक्टूबर को नयनिका के साथ इंगेजमेंट करने जा रहा हूं.' अल्लू शिरीष ने अपनी दादी को याद करते हुए आगे लिखा, 'मेरी दादी जी जिनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है, उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी देखें. वो अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है हमारी इस जर्नी में उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा रहेगा.'

पर्सनल लाइफ

अल्लू शिरीष ने अब तक अपने सभी फैंस से अपनी पर्सनल लाइफ को दूर रखा था और कभी भी उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं किया था. लेकिन अब उनके सगाई की खबर को सुनकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं.