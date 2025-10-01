Advertisement
trendingNow12943907
Hindi Newsबॉलीवुड

सुपरस्टार Allu Arjun के भाई Allu Sirish ने फैंस को दिया बिग सरप्राइज, ग्रैंड फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Allu Sirish And Nayanika Engagement:  ‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष ने आज यानी 1 अक्टूबर को अपनी सगाई का ऐलान कर दिया है. इस खुशखबरी की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी हैं, जहां उन्होंने अपने ग्रैंड फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुपरस्टार Allu Arjun के भाई Allu Sirish ने फैंस को दिया बिग सरप्राइज, ग्रैंड फादर की बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

साउथ के सुपरस्टार और फिल्म 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू शिरीष ने फैंस को आज एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है. शिरीष ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नयनिका के साथ सगाई का ऐलान कर दिया है, एक्टर ने इंगेजमेंट की खबर को ऑडियंस के साथ अपने स्वर्गीय दादा, मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता अल्लू रामलिंगय्या की बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की है. 

पोस्ट
अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष ने अपनी सगाई की खबर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड नयनिका  का हाथ पकड़े एविल टावर के सामने खड़े हैं. इस खूबसूरत तस्वीर के साथ ही अल्लू शिरीष ने एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने दादा और दादी को याद करते हुए भावुक नजर आ रहा हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Sirish (@allusirish)

 

दादी को किया याद
अल्लू शिरीष ने पोस्ट में अपनी सगाई की तारीख को शेयर करते हुए लिखा, 'आज, अपने दादा अल्लू रामलिंगय्या की बर्थ एनिवर्सरी पर, मैं अपने दिल की सबसे करीबी चीज को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. मैं 31 अक्टूबर को नयनिका के साथ इंगेजमेंट करने जा रहा हूं.' अल्लू शिरीष ने अपनी दादी को याद करते हुए आगे लिखा, 'मेरी दादी जी जिनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है, उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी देखें. वो अभी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है हमारी इस जर्नी में उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा रहेगा.'

 

पर्सनल लाइफ
अल्लू शिरीष ने अब तक अपने सभी फैंस से अपनी पर्सनल लाइफ को दूर रखा था और कभी भी उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं किया था. लेकिन अब उनके सगाई की खबर को  सुनकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं. 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Allu Sirish engagement announcementallu arjun brotherAllu Arjunnayanika and allu sirish

Trending news

'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
rajnath singh defense Minister
सेना की ताकत के पीछे वित्तीय अनुशासन का होना जरूरी: राजनाथ सिंह
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
Vijayadashmi 2025
हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा
;