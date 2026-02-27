Advertisement
रश्मिका-विजय के बाद इस कपल ने दिया शादी का बड़ा सरप्राइज, अब फैंस को है 6 मार्च का इंतजार, जानें कौन है ये मिस्ट्री कपल?

Star Couple Wedding: रश्मिका-विजय 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे. उनके बाद साउथ इंडस्ट्री के इस जाने-माने कपल ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है. दोनों 6 मार्च को हैदराबाद में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस कपल ने भी अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:26 AM IST
Allu Sirish Nayanika Reddy Wedding
Allu Sirish Nayanika Reddy Wedding

Allu Sirish Nayanika Reddy Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बाद फैंस के लिए एक और कपल की शादी की गुड न्यूज आई है. तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के भाई और एक्टर अल्लू सिरीश ने अपनी शादी की तारीख का ऐलान कर दिया है. उन्होंने बताया कि वे 6 मार्च, 2026 को अपनी मंगेतर नयनिका रेड्डी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे. अल्लू अर्जुन के छोटे भाई सिरीश ने ये खुशखबरी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की. 

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘नयनिका और मैं 6 मार्च को परिवार और दोस्तों के बीच शादी कर रहे हैं’. इस ऐलान के बाद उनकी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. सिरीश और नयनिका ने कुछ महीने पहले परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की थी. अब दोनों ने बड़ी सादगी के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है. रश्मिका-विजय की तरह इस कपल ने भी अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखने का फैसला किया है. 

शादी करने जा रहे सिरीश-नयनिका

इन दोनों की शादी में सिर्फ परिवार और कुछ चुनिंदा दोस्त शामिल होंगे. कपल नहीं चाहता कि उनके इस खास दिन पर ज्यादा मीडिया की भीड़ हो. इसलिए उन्होंने अपनी शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया है. हालांकि, शादी की रस्मों के साथ-साथ रिसेप्शन का जश्न काफी शानदार होगा. 2 मार्च को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक खास प्री-वेडिंग गेट-टुगेदर रखा गया है. ये इवेंट हैदराबाद के अल्लू स्टूडियोज में होगा, जो अल्लू परिवार की फिल्मी विरासत है. 

रश्मिका-विजय ने शेयर की शादी 8 खूबसूरत तस्वीरें! लेकिन इस एक फोटो ने जीता फैंस का दिल, बन गई सबकी फेवरेट, बोले- ‘कब से था इसका इंतजार...’

शादी को पब्लिसिटी से दूर रखना चाहता है कपल 

हालांकि, कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल ने अभी तक शादी की लोकेशन का खुलासा नहीं किया है, जिससे ये साफ है कि कपल अपनी शादी को पब्लिसिटी से दूर रखना चाहता है. अल्लू परिवार के लिए ये शादी पारंपरिक और सांस्कृतिक रंगों से भरी होगी. तेलुगु रीति-रिवाजों के मुताबिक, सिरीश अपने माता-पिता अल्लू अरविंद और निर्मला के साथ मेगास्टार चिरंजीवी को पर्सनली शादी का इनविटेशन देने पहुंचे. परिवार में सबसे पहले उन्हें बुलाने की परंपरा भावनात्मक महत्व रखती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Sirish (@allusirish)

ये सितारे शादी में होंगे शामिल 

शादी से पहले की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. कुछ हफ्ते पहले सिरीश और नयनिका ने दुबई में एक शानदार यॉट पार्टी रखी थी, जहां करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाया गया. इसके बाद दोनों हैदराबाद लौट आए और घर पर पारंपरिक पूजा और रस्में की गईं. शादी की शुरुआत पसुपु फंक्शन से हुई, जो सिरीश के घर पर आयोजित किया गया. इस रस्म को शुभ शुरुआत माना जाता है. बताया जा रहा है कि इस शादी में राम चरण, जूनियर एनटीआर, राणा दग्गुबाती, वेंकटेश दग्गुबाती, वरुण तेज और पवन कल्याण शामिल हो सकते हैं.

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

