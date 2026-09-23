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डायरेक्टर सुकुमार की नेशनल अवॉर्ड जीत पर झूमे 'पुष्पा', बोले- 'मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था'

अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए 'पुष्पा: द राइज' से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है. कुछ समय पहले फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए अल्लू अर्जुन को 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था. लेकिन अब इस फिल्म की टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है. डायरेक्टर सुकुमार को हाल ही नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 23, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:25 AM IST
डायरेक्टर सुकुमार की नेशनल अवॉर्ड जीत पर झूमे 'पुष्पा', बोले- 'मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था'

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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