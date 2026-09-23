डायरेक्टर सुकुमार की नेशनल अवॉर्ड जीत पर झूमे 'पुष्पा', बोले- 'मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था'

‘पुष्पा’ फ्रैंचाइजी से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में फिल्म 'पुष्पा: द रूल' के लिए निर्देशक सुकुमार को बेस्ट ओरिजनल स्क्रिनप्ले का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. इस बड़ी सफलता पर उनके खास दोस्त और 'पुष्पा' के हीरो अल्लू अर्जुन ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकुमार को बधाई देते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और सुकुमार की ये जीत उनके लिए भी उतनी ही खास है. उन्होंने अपने निर्देशक को प्यार और सम्मान के साथ बधाई दी.