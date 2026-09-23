डायरेक्टर सुकुमार की नेशनल अवॉर्ड जीत पर झूमे 'पुष्पा', बोले- 'मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था'

‘पुष्पा’ फ्रैंचाइजी से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में फिल्म 'पुष्पा: द रूल' के लिए निर्देशक सुकुमार को बेस्ट ओरिजनल स्क्रिनप्ले का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. इस बड़ी सफलता पर उनके खास दोस्त और 'पुष्पा' के हीरो अल्लू अर्जुन ने भी खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकुमार को बधाई देते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और सुकुमार की ये जीत उनके लिए भी उतनी ही खास है. उन्होंने अपने निर्देशक को प्यार और सम्मान के साथ बधाई दी.
'पुष्पा' की बात करें तो इस फ्रैंचाइजी ने अल्लू अर्जुन के करियर में एक खास मुकाम बनाया है. साल 2021 में रिलीज हुई 'पुष्पा: द राइज' में उन्होंने पुष्पा राज का किरदार निभाया था. फिल्म में एक आम मजदूर की जिंदगी से लेकर लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में उसके बढ़ते दबदबे की कहानी दिखाई गई.
फिल्म 'पुष्पा' में अल्लू अर्जुन के अंदाज, डायलॉग और एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. फिल्म की सफलता के बाद उन्हें 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला. वो इस कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर बन गए, फिल्म में रश्मिका मंदाना और फहद फासिल भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. ‘पुष्पा: द रूल’ साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया गया, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी.
Heartfelt congratulations to my director @aryasukku garu! Been awaiting this moment. This award means as much to me as mine. In the end, both of us got National Awards for #PUSHPA. Grateful. https://t.co/atAbQlM8Zf
— Allu Arjun (@alluarjun) September 22, 2026
इस बार कहानी में पुष्पा राज के बढ़ते प्रभाव के साथ श्रीवल्ली के साथ उसके रिश्ते और भंवर सिंह शेखावत से उसकी दुश्मनी को भी आगे दिखाया गया. फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने शानदार प्रदर्शन किया. अब नेशनल फिल्म अवॉर्ड में फिल्म की स्क्रिप्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइन को सम्मान मिलने से इसकी सफलता में एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है. फ्रैंचाइजी से जुड़े म्यूजिक के लिए देवी श्री प्रसाद को भी नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है.
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में कई बड़े नामों को सम्मानित किया गया. यामी गौतम को ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला, जबकि कार्तिक आर्यन और ममूटी ने ‘चंदू चैंपियन’ और ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए बेस्ट एक्टर सम्मान शेयर किया. राजकुमार पेरियासामी को ‘अमरन’ के लिए बेस्ट डायरेक्शन चुना गया. ‘आर्टिकल 370’ को बेस्ट फीचर फिल्म और ‘कल्कि 2898 एडी’ को फुल एंटरटेनमेंट देने वाली बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार मिला. वहीं, दिग्गज कलाकार अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ऐसे में सुकुमार की जीत के साथ ‘पुष्पा’ फ्रैंचाइजी ने भी नेशनल अवॉर्ड में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.