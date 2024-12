भगदड़ में महिला की मौत मामले में अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल, नहीं मिली राहत

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में हुई महिला की मौत मामले में एक्टर को अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मतलब ये कि एक्टर को 14 दिन जेल में गुजारने होंगे. 13 दिसंबर को उनके घर से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी. फिर अल्लू अर्जुन का मेडिकल करवाया गया और अब कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

तेलंगाना हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन के मामले में सुनवाई हुई. जहां न्यायाधीश जुव्वडी श्रीदेवी ने ये फैसला सुनाया. साथ ही जस्टिस ने ये भी पूछा कि इस केस में अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है. पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि दो दिन पहले 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था. अब अल्लू अर्जुन को भी रिमांड में लिया गया है.

थिएटर मैनेजमेंट क्या बोला

वहीं दूसरी ओर भगदड़ मामले में थिएटर मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कार्यक्रम की दो दिन पहले सूचना दी थी. पुलिस ने इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया. मालूम हो, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में भगदड़ मच गई थी. जिस घटना में 35 साल की महिला की मौत हो गई तो 9 साल का बेटा घायल हो गया.

VIDEO | Tollywood actor Allu Arjun, who was arrested by Hyderabad Police earlier today, produced in Nampally Court in connection with the death of a woman during the premiere of his latest flick 'Pushpa 2: The Rise'. pic.twitter.com/y1EQIWF1bY

— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2024