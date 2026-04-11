एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहा ‘राका’ का खौफ! अल्लू अर्जुन से पहले ये स्टार्स बन चुके इस किरदार का चेहरा, कौन पड़ा किस पर भारी

Raaka Role Played By Bollywood Stars: 2024 में साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म ‘पुष्पा 2’ से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचाई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और आज भी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में गिनी जाती है. लोगों ने फिल्म की कहानी से लेकर एक्शन और अल्लू अर्जुन के अंदाज तक हर चीज को खूब पसंद किया. इस फिल्म के बाद अब फैंस उनकी अगली फिल्म ‘राका’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

उनकी नई फिल्म को लेकर अब धीरे-धीरे अपडेट सामने आने लगे हैं. ‘पुष्पा 2’ के बाद अब अल्लू अर्जुन एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं. उनकी आने वाली फिल्म ‘राका’ में वे इसी नाम का किरदार निभाएंगे. हाल ही में फिल्म से उनका पहला लुक सामने आया है, जिसमें उनका लुक काफी अलग दिख रहा है. इस बार उन्होंने बाल्ड लुक अपनाया है, जो फैंस को काफी नया और इंट्रेस्टिंग लग रहा है. सोशल मीडिया पर उनके इस लुक को लेकर लोग अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं.

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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता निभा चुके ये किरदार

वैसे ‘राका’ नाम का किरदार फिल्म इंडस्ट्री में नया नहीं है. इससे पहले भी कई एक्टर्स इस नाम का रोल निभा चुके हैं. सबसे पहले बात करें हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण की. उन्होंने कई फिल्मों में अपने विलेन के रोल से लोगों को खूब डराया. उन्होंने साल 1960 में आई ‘जिस देश में गंगा बहती है’ में ‘राका’ का रोल किया था. इस फिल्म में उनका किरदार काफी खतरनाक था और लोगों के दिलों में डर बैठ गया था. फिल्म में राज कपूर लीड रोल में थे और इसके गाने आज भी लोगों को पसंद आते हैं.

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ही-मैन भी निभा चुके हैं ये खास किरदार

इसके बाद नाम आता है हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का. उन्होंने भी ‘राका’ नाम का किरदार निभाया था. उन्होंने फिल्म ‘सीता और गीता’ में इस रोल को निभाया. हालांकि, उनका रोल पूरी तरह विलेन वाला नहीं था, लेकिन उसमें नेगेटिव शेड जरूर था. इस फिल्म में हेमा मालिनी डबल रोल में नजर आई थीं. साथ ही संजीव कुमार भी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. खास बात ये है कि आज भी इसे क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है.

ये विलेन भी निभा चुका ‘राका’ का दमदार रोल

इसके बाद नाम आता है हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार विलेन माने जाने वाले दिवंगत दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी का. अपने दशकों के करियर में उन्होंने भी ‘राका’ का दमदार रोल निभाया था. उन्होंने साल 1980 में आई ‘कुर्बानी’ में इस किरदार को निभाया था. इस फिल्म में उनका किरदार मुख्य विलेन का था और उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों पर गहरी छाप छोड़ी थी. इस फिल्म में विनोद खन्ना और फिरोज खान भी लीड रोल में नजर आए थे. अमरीश पुरी का ‘राका’ आज भी लोगों को याद है.

WWE रेसलर भी बने थे ‘राका’

इसके अलावा WWE रेसलर और एक्टर नाथन जोंस ने भी ‘राका’ का किरदार निभाया था. वे साल 2016 में आई फिल्म ‘अ फ्लाइंग जट्ट’ में नजर आए थे, जिसमें टाइगर श्रॉफ हीरो थे. नाथन जोंस का रोल ज्यादा डायलॉग वाला नहीं था, लेकिन उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी. उनकी पर्सनालिटी, लंबा-चौड़ा शरीर और खतरनाक बॉडी लैंग्वेज देखकर डर लगने लगता था. उनका ‘राका’ ऐसा विलेन दिखाया गया था जो बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान को कमजोर और डरा हुआ महसूस करा देता था.

अब अल्लू अर्जुन मचाएंगे तबाही

एक बार फिर ‘राका’ नाम बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहा है और इस बार इस दमदार किरदार को अल्लू अर्जुन निभाते नजर आएंगे. उनका पहला लुक सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिली है. बाल्ड लुक और अलग अंदाज में वे काफी खतरनाक और इंटेंस दिख रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो इस रोल को उतना ही यादगार बना पाएंगे, जितना पहले के एक्टर्स बना चुके हैं. फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अल्लू अर्जुन कुछ नया और धमाकेदार लेकर आएंगे.