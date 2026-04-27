Advertisement
trendingNow13194296
Hindi Newsबॉलीवुडहीरो का चेहरा, लेकिन आवाज किसी और की…आखिर क्यों फिल्मों में होता है डबिंग का ये खेल? जानिए पूरा सिस्टम

हीरो का चेहरा, लेकिन आवाज किसी और की…आखिर क्यों फिल्मों में होता है डबिंग का ये खेल? जानिए पूरा सिस्टम

फिल्मों में अक्सर ऑडियंस जो देखते हैं, वो पूरी तरह वैसा नहीं होता, जैसा पर्दे के पीछे बनाया जाता है. कई बार स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा और सुनाई देने वाली आवाज अलग-अलग लोगों की होती है, इस प्रोसेस को डबिंग कहा जाता है, जो फिल्म का एक अहम हिस्सा है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हीरो का चेहरा, लेकिन आवाज किसी और की…आखिर क्यों फिल्मों में होता है डबिंग का ये खेल? जानिए पूरा सिस्टम

फिल्म-सीरीज और शोज लोग जिस चेहरे को देखते हैं, वो हमेशा उसी एक्टर की आवाज नहीं होती है. कई बार चेहरा किसी और का, आवाज किसी और की सुनाई देती है. लेकिन दोनों ही आर्टिस्ट मिलकर इस तरह काम करते हैं कि स्क्रीन पर ये अंतर समझ नहीं आता है और वो एक शानदार डायलॉग वाली फिल्म को पेश करते हैं. इस प्रोसेस को डाबिंग कहा जाता है, जो फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

हालांकि, हर फिल्म में इस प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार मेकर्स फिल्म और डायलॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी इस क्रिएटिवी का सहारा लेते हैं. कुछ समय पहले हाल अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘पुष्पा द रूल’ और ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिसके जरिए लोगों को के बीच ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि आखिर फिल्मों में डबिंग क्यों की जाती है.

किसे कहते हैं डबिंग?
डबिंग का मतलब है शूटिंग के बाद कलाकार की आवाज को दोबारा रिकॉर्ड करना या किसी दूसरे कलाकार की आवाज का इस्तेमाल करना. ये प्रोसेस पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान होती है और इसका मकसद कहानी को बेहतर बनाना होता है. कई बार शूटिंग के दौरान आसपास का शोर, तकनीकी दिक्कतें या लोकेशन की वजह से आवाज साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाती. ऐसे में डबिंग जरूरी हो जाती है, जिससे दर्शकों को थिएटर में बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

क्या डंबिग जरूरी है?
डबिंग सिर्फ तकनीकी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटिव डिसीजन भी होता है. कई बार एक्टर की आवाज उसके किरदार के साथ पूरी तरह फिट नहीं बैठती. जैसे, अगर कोई एक्टर किसी खास एरिया या जगह की भाषा में उतना कम्फर्टेबल नहीं है, तो उसकी जगह किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट की आवाज इस्तेमाल की जाती है, ताकि स्क्रीन पर नजर आने वाला किरदार पर बुरा असर न पड़ा और वो बेहतर लगे. 

अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में डबिंग की भूमिका
पैन-इंडिया फिल्मों के दौर में डबिंग की भूमिका और भी बढ़ गई है. आजकल फिल्में एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़. ऐसे में हर भाषा के दर्शकों तक फिल्म को उसी तरह के साथ पहुंचाने के लिए अलग-अलग डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत होती है. जैसे ‘पुष्पा द राइस’ में अल्लू अर्जुन की आवाज को हिंदी में डब बॉलीवुड एक्टर श्रेयास तलपडे द्वारा किया गया था. वहीं, दूसरे पार्ट में भी उन्हीं ने सुपरस्टार को आवाज दी थी. 

fallback

इन कलाकारों के साथ यूज हुआ वॉयस मॉड्यूलेशन
एक्शन फिल्मों में भी डबिंग बेहद जरूरी होती है.स्टंट सीन्स के दौरान कलाकार का ध्यान एक्शन पर होता है, जिससे डायलॉग बोलने के तरीके पर असर पड़ता है. ऐसे में बाद में स्टूडियो में जाकर साफ और प्रभावी तरीके से संवाद रिकॉर्ड किए जाते हैं. Kalki 2898 AD जैसी बड़े बजट की फिल्मों में प्रभास की आवाज के साथ ऐसा किया गया था, जिसने हिंदी ऑडियंस पर अच्छा असर डाला था. वहीं ‘बागी’ स्टार टाइगर श्रॉफ की आवाज को लेकर भी डबिंग का इस्तेमाल होता है, इससे पहले कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, नर्गिस फाखरी, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार के साथ भी वॉयस मॉड्यूलेशन यूज किया गया. 

डबिंग आर्टिस्ट्स की भूमिका भी बेहद अहम होती है, लेकिन उन्हें अक्सर उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी ऑन-स्क्रीन कलाकारों को मिलती है. वो अपनी आवाज के जरिए किरदार को जिंदा बनाते हैं और दर्शकों को किरदार की गहराई से जोड़ते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

why dubbing is used in movies

Trending news

रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
West Bengal Election 2026
बंगाल की मतुआ बहुल 40 सीटों पर कैसा है समीकरण? PM मोदी ने ठाकुर मंदिर में टेका माथा
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया