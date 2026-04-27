हीरो का चेहरा, लेकिन आवाज किसी और की…आखिर क्यों फिल्मों में होता है डबिंग का ये खेल? जानिए पूरा सिस्टम

फिल्म-सीरीज और शोज लोग जिस चेहरे को देखते हैं, वो हमेशा उसी एक्टर की आवाज नहीं होती है. कई बार चेहरा किसी और का, आवाज किसी और की सुनाई देती है. लेकिन दोनों ही आर्टिस्ट मिलकर इस तरह काम करते हैं कि स्क्रीन पर ये अंतर समझ नहीं आता है और वो एक शानदार डायलॉग वाली फिल्म को पेश करते हैं. इस प्रोसेस को डाबिंग कहा जाता है, जो फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

हालांकि, हर फिल्म में इस प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार मेकर्स फिल्म और डायलॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी इस क्रिएटिवी का सहारा लेते हैं. कुछ समय पहले हाल अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ‘पुष्पा द रूल’ और ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिसके जरिए लोगों को के बीच ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि आखिर फिल्मों में डबिंग क्यों की जाती है.

किसे कहते हैं डबिंग?

डबिंग का मतलब है शूटिंग के बाद कलाकार की आवाज को दोबारा रिकॉर्ड करना या किसी दूसरे कलाकार की आवाज का इस्तेमाल करना. ये प्रोसेस पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान होती है और इसका मकसद कहानी को बेहतर बनाना होता है. कई बार शूटिंग के दौरान आसपास का शोर, तकनीकी दिक्कतें या लोकेशन की वजह से आवाज साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाती. ऐसे में डबिंग जरूरी हो जाती है, जिससे दर्शकों को थिएटर में बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके.

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क्या डंबिग जरूरी है?

डबिंग सिर्फ तकनीकी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटिव डिसीजन भी होता है. कई बार एक्टर की आवाज उसके किरदार के साथ पूरी तरह फिट नहीं बैठती. जैसे, अगर कोई एक्टर किसी खास एरिया या जगह की भाषा में उतना कम्फर्टेबल नहीं है, तो उसकी जगह किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट की आवाज इस्तेमाल की जाती है, ताकि स्क्रीन पर नजर आने वाला किरदार पर बुरा असर न पड़ा और वो बेहतर लगे.

अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में डबिंग की भूमिका

पैन-इंडिया फिल्मों के दौर में डबिंग की भूमिका और भी बढ़ गई है. आजकल फिल्में एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़. ऐसे में हर भाषा के दर्शकों तक फिल्म को उसी तरह के साथ पहुंचाने के लिए अलग-अलग डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत होती है. जैसे ‘पुष्पा द राइस’ में अल्लू अर्जुन की आवाज को हिंदी में डब बॉलीवुड एक्टर श्रेयास तलपडे द्वारा किया गया था. वहीं, दूसरे पार्ट में भी उन्हीं ने सुपरस्टार को आवाज दी थी.

इन कलाकारों के साथ यूज हुआ वॉयस मॉड्यूलेशन

एक्शन फिल्मों में भी डबिंग बेहद जरूरी होती है.स्टंट सीन्स के दौरान कलाकार का ध्यान एक्शन पर होता है, जिससे डायलॉग बोलने के तरीके पर असर पड़ता है. ऐसे में बाद में स्टूडियो में जाकर साफ और प्रभावी तरीके से संवाद रिकॉर्ड किए जाते हैं. Kalki 2898 AD जैसी बड़े बजट की फिल्मों में प्रभास की आवाज के साथ ऐसा किया गया था, जिसने हिंदी ऑडियंस पर अच्छा असर डाला था. वहीं ‘बागी’ स्टार टाइगर श्रॉफ की आवाज को लेकर भी डबिंग का इस्तेमाल होता है, इससे पहले कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, नर्गिस फाखरी, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार के साथ भी वॉयस मॉड्यूलेशन यूज किया गया.

डबिंग आर्टिस्ट्स की भूमिका भी बेहद अहम होती है, लेकिन उन्हें अक्सर उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी ऑन-स्क्रीन कलाकारों को मिलती है. वो अपनी आवाज के जरिए किरदार को जिंदा बनाते हैं और दर्शकों को किरदार की गहराई से जोड़ते हैं.