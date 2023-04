Pushpa 2 Teaser: 'पुष्पा 2' का दूसरा धमाकेदार टीजर रिलीज, जंगल में अल्लू अर्जुन की आहट से दो कदम पीछे हटे शेर!

जंगलों में मिला पुष्पा



इस 3 मिनट के टीजर में दिखाया गया है कि हर कोई पुष्पा (Pushpa 2) की तलाश कर रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि पुष्पा के गायब होने के बाद उनके समर्थक किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी कर रहे हैं. इस बीच जंगलों का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शेर दहाड़ता है और किसी के पैरों की आवाज सुनकर दो कदम पीछे हट जाता है. तभी पुष्पा डायलॉग बोलता है- 'अगर जंगल में कोई दो कदम पीछे हटे तो समझो शेर आया है...और जब शेर ही दो कदम पीछे हट जाए तो समझो पुष्पा आया है.'

जेल से भाग गए था पुष्पा

इससे पहले 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) का पहला टीजर रिलीज हुआ था. इस टीजर में दिखाया गया था कि गोलियों से घायल पुष्पा जेल से फरार हो गया है. पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स लगी हुई है. ऐसे में सवाल ये था कि आखिर पुष्पा है कहां? इस सवाल का जवाब मेकर्स ने दूसरा टीजर रिलीज करके दे दिया है.

#WhereIsPushpa ? (HINDI)

The search ends soon!

The HUNT before the RULE

Reveal on April 7th at 4.05 PM #PushpaTheRule pic.twitter.com/oTbeLIWoyJ

