गलती से शूट हुआ था 'पुष्पा' का यह वाला सीन, बाद में बन गया इंटरनेट सेंसेशन; फैंस ने खूब किया पसंद
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म का एक सीन गलती से शूट हुआ था....

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:07 AM IST
साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा - द राइज' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. फिल्म में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं और श्रीवल्ली के किरदार में उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया था. पुष्पा और श्रीवल्ली की लव स्टोरी काफी पॉपुलर हुई और एक्शन तो इसमें भर-भरकर था ही. फिल्म में अल्लू अर्जुन पर फिल्माया गया श्रीवल्ली सॉन्ग और इसका डांस मूव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूव गलती से बन गया था.

डांस में गलती से उतर गई चप्पल

जब डांस को दौरान अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल जाती है, तो इस सीन पर हर कोई हंस पड़ा था और यह देखने में काफी क्यूट लगा था. सोशल मीडिया पर इस मूव को काफी कॉपी किया गया, लेकिन असल में यह डांस मूव गलती से हो गया था. फिल्म के निर्देशक सुकुमार जब यह सीन शूट कर रहे थे, तब पहले ही टेक में अल्लू अर्जुन की चप्पल निकल गई, लेकिन निर्देशक को यह सीन अच्छा लगा और उन्होंने इसे फिल्म में रखने का तय किया, बाद में इस तरह का एक-दो सीन और शूट किया गया था.

पुष्पा 2 की कमाई का रिकॉर्ड

अल्लू अर्जुन की ये फिल्म अब टॉन टेन साउथ इंडियन हाइएस्ट ग्रोसर की लिस्ट से बाहर है. लेकिन इसकी कमाई का आंकड़ा कम नहीं है. फिल्म ने 356 करोड़ रु. की कमाई की थी. वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 ने अपनी धाक जमाई रखी. इस मूवी ने भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने का रिकॉर्ड भी कायम किया. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा 2 ने 830 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया. जबकि वर्ल्डवाइड अल्लू अर्जुन की ये मूवी 1871 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ इनकम करने में सफल रही. 

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

Allu Arjun

;