अल्लू अर्जुन के बेहद करीबी की प्रार्थना सभा में पहुंचे बड़े सितारे, भावुक एक्‍टर ने शेयर की तस्‍वीरें
अल्लू अर्जुन के बेहद करीबी की प्रार्थना सभा में पहुंचे बड़े सितारे, भावुक एक्‍टर ने शेयर की तस्‍वीरें

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का हाल ही में निधन हो गया था जिनकी आत्मा की शांति के लिए एक्टर के घर में परिवार और फ्रेंड्स शामिल हुए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:25 AM IST
अल्लू अर्जुन के बेहद करीबी की प्रार्थना सभा में पहुंचे बड़े सितारे, भावुक एक्‍टर ने शेयर की तस्‍वीरें

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का अचानक निधन हो जाने से पूरा परिवार शोक में है जिसके चलते कई बड़े स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों का उनके घर आना-जाना लगा हुआ है. वहीं कल 8 सितंबर को एक्टर की दिवंगत दादी अल्लू कनकरत्नम के लिए प्रार्थना सभा को रखा गया था. इस सभा में अल्लू अर्जुन का पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था. वहीं ‘पेड्डा कर्मा’ की तस्वीरों को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें इंडस्ट्री के दोस्त के साथ-साथ बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं.  

 

 

 परिवार 
अल्लू अर्जुन ने पहली फोटो अपने परिवार के साथ शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा, ‘हमारा परिवार आपके प्यार, प्रार्थना, और संवेदनाओं के लिए बहुत आभारी है. हम पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं.' इस फोटो में अल्लू के साथ माता-पिता, भाई अल्लू सिरिश, पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और दिवंगत अल्लू कनकरत्न के दामाद चिरंजीवी भी नजर आ रहे हैं.

 

सितारे
वहीं एक फोटो में चिरंजीवी के बेटे रामचरण और उनके छोटे भाई और एक्टर पवन कल्याण ने भी दिखाई दे रहे हैं. अल्लू अर्जुन ने इस फोटो को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी के द्वारा अपलोड किया है. साउथ एक्टर के घर में हुए इस ‘पेड्डा कर्मा’ में पूर्व राष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने भी दिवंगत अल्लू कनकरत्न की शांति के लिए प्रार्थना की है. आपको बता दें कि दिवंगत अल्लू कनकरत्न दिवंगत तेलुगु एक्टर अल्लू रामलिंगय्या की पत्नी थीं. अल्लू कनकरत्न का निधन 30 अगस्त को हो गया था जिसके बाद 31 अगस्त को अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी फैंस को दी थी.

;