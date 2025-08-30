Allu Arjun Grandmother Death: नहीं रहीं अल्लू अर्जुन की दादी, राम चरण ने छोड़ी शूटिंग; फैमिली में शोक

Allu Arjun Grandmother Death: तेलुगु सिनेमा के मशहूर एक्टर अल्लू रामलिंगैया की पत्नी और ‘पुष्पा’ स्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनक रत्नमा का शुक्रवार देर रात को निधन हो गया. उनके निधन का कारण उम्र से जुड़ी बीमारियां बताया जा रहा है.
Allu Arjun grandmother Passed Away: साउथ फिल्मी दुनिया के मशहूर परिवार को इस हफ्ते एक गहरा सदमा लगा है, दरअसल अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का निधन हो गया है. अल्लू अर्जुन की दादी ने बीती देर रात 94 की उम्र में अंतिम सांस ली. एक्टर की दादी के निधन से परिवार सदमे में है. इंडस्ट्री में भी सन्नाटा पसर गया है.
अल्लू अर्जुन की दादी का निधन
न्यूज वेबसाइट गुल्टे के अनुसार, अल्लू कनक रत्नमा ने रात को 1:45 बजे अंतिम सांस ली. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका शरीर उनके बेटे और मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के घर सुबह 9 बजे लाया जाएगा. अंतिम संस्कार दोपहर में कोकापेट में किया जाएगा. इसमें परिवार के करीबी सदस्य, रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे. वहीं, अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद लौटे और अपनी दादी को अंतिम श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सुपरस्टार चिरंजीवी भी उनके साथ नजर आए.
डायरेक्टर त्रिविक्रम और प्रोड्यूसर नागा वंसी समेत कई फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स अल्लू परिवार के घर पहुंचे और शोक व्यक्त किया. अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही दुखद खबर मिली, उनके पोते और सुपरस्टार राम चरण ने मैसूर में चल रही अपनी फिल्म 'पेद्दी' की शूटिंग तुरंत रद्द कर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए.
राम चरण ने छोड़ी शूटिंग
एक्टर वरुण तेज, साई दुर्गा तेज और वैष्णव तेज ने अल्लू कनक रत्नम्मा को अपनी श्रद्धांजलि दी और परिवार से संवेदना जताई. वहीं, नगा चैतन्य ने भी उन्हें याद किया और परिवार को सहानुभूति दी. सोशल मीडिया पर फैंस ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी. एक इंटरनेट यूजर ने अल्लू अर्जुन की दादी के साथ पुरानी फोटो साझा करते हुए लिखा, “अल्लू कनक रत्नम्मा, अल्लू अर्जुन की पितामही, आज निधन हो गया. ओम शांति. अल्लू अर्जुन अन्ना, हम आपके साथ हैं.”
