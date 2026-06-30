Alpha Cast Fees: कितनी है 'अल्फा' के स्टार्स की फीस? शरवरी को मिले बस इतने; बॉबी देओल से ज्यादा आलिया ने वसूल की मोटी रकम

Alpha Star Cast Fees: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म सिनेमाघरों में 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही इस YRF स्पाइवर्स फिल्म में काफी बड़ी और पावरफुल स्टार कास्ट नजर आएगी.
इस फिल्म में आलिया भट्ट और बॉबी देओल समेत कई सितारे नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि फिल्म 'अल्फा' के लिए इन सितारों को मेकर्स ने कितनी फीस दी है. एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अल्फा' की स्टारकास्ट में सबसे ज्यादा फीस आलिया भट्ट ने ली है. फिल्म में अपने दमदार एक्शन अवतार के लिए उन्हें करीब 25 करोड़ रुपये की फीस मिली है.
वहीं, फिल्म में दूसरी सुपर एजेंट की भूमिका निभा रहीं शरवरी को कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये फीस दी गई है. हालांकि, इन फीस की रकम को लेकर फिल्म के मेकर्स या कलाकारों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
बॉबी देओल एक बार फिर धमाल मचाने आ रहे हैं. फैंस इस फिल्म में देखने के लिए बेसब्र हैं. फिल्म 'अल्फा' में विलेन के रोल में नजर आने वाले बॉबी देओल को 6 करोड़ रुपये फीस दी गई है. दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर भी फिल्म 'अल्फा' का हिस्सा हैं. अनिल कपूर का धांसू अंदाज देखने को मिलने वाला है. फिल्म 'अल्फा' के लिए एक्टर को 6 करोड़ रुपये फीस चुकाई गई है.
फिल्म 'अल्फा' में बॉलीवुड के चर्चित स्टार ऋतिक रोशन भी नजर आएंगे. ऋतिक रोशन का एक खास कैमियो होगा. वो एक बार फिर मेजर कबीर के लोकप्रिय किरदार में नजर आएंगे, जिसे दर्शक पहले वॉर और वॉर 2 में देख चुके हैं. हालांकि, अल्फा में उनके इस स्पेशल रोल के लिए उन्हें कितनी फीस मिली है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है और न ही इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है.
फिल्म में एक्शन, सस्पेंस, इमोशन और दमदार विजुअल्स है. इसके जरिए मेकर्स ने पहली बार फिल्म की कहानी को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं. ट्रेलर में आलिया भट्ट का अब तक का सबसे दमदार एक्शन अवतार देखने को मिलता है. वह कई दुश्मनों का सामना करती नजर आती हैं- बंदूकें चलाती हुई, विस्फोट करती हुई. उनके किरदार को काफी प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है. फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ भी हैं, जिनका किरदार कहानी की सबसे अहम कड़ियों में से एक हैं.
वहीं बॉबी देओल एक बार फिर अपने रहस्यमयी अंदाज में होंगे. टीजर को देख, पहले दर्शक जो बॉबी देओल को आलिया भट्ट के किरदार का असली पिता समझ रहे थे, ट्रेलर ने उनकी भूमिका को साफ कर दिया है. वह 'अल्फा' मिशन के लिए आलिया को बचपन में किडनैप करते है और फिर खूंखार तरीके से उसे ट्रेन करते हैं. शिव रवैल के निर्देशन में बनी 'अल्फा' फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.