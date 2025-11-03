Advertisement
Alpha New Release Date: अल्फा के लिए करना पड़ेगा इंतजार, आगे बढ़ी आलिया भट्ट-शरवरी की एक्शन फिल्म की रिलीज डेट; अब इस दिन होगी रिलीज

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:14 PM IST
Alpha New Release Date: अल्फा के लिए करना पड़ेगा इंतजार, आगे बढ़ी आलिया भट्ट-शरवरी की एक्शन फिल्म की रिलीज डेट; अब इस दिन होगी रिलीज

बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'अल्फा' का इंतजार फैंस बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं. इस बीच जानकारी सामने आई है कि आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की जोड़ी वाली यह दमदार एक्शन फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है. यह फिल्म पहले क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

आगे बढ़ी 'अल्फा' की रिलीज डेट

यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों में शुरुआत से ही उत्साह है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब उनके लोकप्रिय स्पाई यूनिवर्स में एक महिला-प्रधान कहानी देखने को मिलेगी. 'अल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी को एक्शन अवतार में देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स ने फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

वाईआरएफ के एक प्रवक्ता ने मीडिया के साथ साझा किए गए एक बयान में बताया, "फिल्म की रिलीज डेट बदलने की मुख्य वजह इसका विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) है. फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है और इसके एक्शन सीन विजुअली बेहद शानदार बनाए जा रहे हैं. टीम को लगा कि दिसंबर की डेडलाइन तक सब काम पूरा करना संभव नहीं होगा. फिल्ममेकर्स किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया."

आलिया भट्ट और शरवरी की एक्शन फिल्म

कंपनी के प्रवक्ता ने आगे बताया कि वीएफएक्स टीम को अपेक्षा से ज्यादा समय लग रहा है और वे कोई समझौता नहीं करना चाहते. इसी कारण अब फिल्म को अप्रैल 2026 में रिलीज करने का फैसला किया गया है. हम चाहते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म बड़े पर्दे पर एक शानदार अनुभव दे और इसके लिए थोड़ा और वक्त देना सही रहेगा.

फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ पहली बार साथ नजर आएंगी. दोनों का किरदार बेहद शक्तिशाली और एक्शन से भरपूर बताया जा रहा है. फिल्म में बॉबी देओल विलेन की भूमिका में होंगे, जिनके साथ आलिया और शरवरी का टक्कर वाला सीक्वेंस इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. वहीं अनिल कपूर भी एक अहम रोल में दिखाई देंगे. यह फिल्म वाईआरएफ के 'स्पाई यूनिवर्स' का हिस्सा है, जिसमें पहले 'एक था टाइगर', 'वॉर' और 'पठान' जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं.

