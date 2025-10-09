अमाल मलिक ने ताऊ अनु मलिक को बताया ‘धोखेबाज’! तो सिंगर ने भी किया पलटवार, बोले- ‘सच अपने आप सामने आएगा...’

Anu Malik On Nephew Amaal Mallik Allegations: ‘बिग बॉस 19’ में इन दिनों म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक खूब चर्चा में हैं. वे शो में होने वाले हर ड्रामे में खुलकर हिस्सा लेते दिख रहे हैं. अमाल अपने दोस्तों से अक्सर अपने परिवार और करियर के बारे में बातें करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ताऊ अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि अनु मलिक ने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया था. उन्होंने ये भी बताया कि एक बार मुंबई में बाढ़ के दौरान उनका परिवार उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर चला गया था.

अमाल मलिक ने शो में अपने पिता के साथ हुए धोखे की कहानी शेयर करते हुए बताया कि इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था. उनका कहना था कि उनके पिता ने हमेशा परिवार को जोड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ गलत किया. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मच गया. फैंस के बीच अनु मलिक की आलोचना होने लगी और लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस पर उनका क्या जवाब होगा, जिसके बाद अनु मलिक का बयान आ चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपों पर अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी

जी हां, अब भतीजे अमाल के इन आरोपों पर अनु मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने कहा, ‘झूठ को चाहे कितनी बार दोहराया जाए, वे सच नहीं बन सकता’. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में 64 साल के अनु मलिक ने कहा कि वे हर छोटी-बड़ी बात पर रिएक्शन नहीं देना चाहते. उनके मुताबिक, अपनी एनर्जी को ऐसे विवादों में खर्च करने के बजाय वे अपने संगीत पर ध्यान देना पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई अपने आप समय आने पर सामने आ ही जाती है.

30 साल का सफर, 60 फिल्में, 28 फ्लॉप... हिंदी सिनेमा का वो स्टारकिड, जो रातों-रात बना सुपरस्टार, 900 करोड़ी फिल्म से रचा इतिहास

अनु मलिक ने बताई पापा की कही बात

अनु मलिक ने इस दौरान अपने पिता और जाने-माने संगीतकार सरदार मलिक की सीख को याद किया. उन्होंने कहा, ‘पापा हमेशा कहते थे कि अपने मन में जहर को जगह मत दो. अगर ऐसा करोगे तो कभी अच्छे संगीतकार नहीं बन पाओगे’. अनु मलिक ने बताया कि जब भी कोई उन्हें चोट पहुंचाता है, तो वे अपना सारा ध्यान संगीत पर लगा देते हैं. उनका कहना है, ‘मैं अपने पियानो पर बैठकर नई धुनें बनाता हूं, यही मेरा जवाब है’.

मलिक परिवार में चल रहा विवाद

पारिवारिक विवादों के बावजूद अनु मलिक पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं. इस समय वह एक रोमांटिक फिल्म के लिए गाने कंपोज कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘ये फिल्म एक लड़की की कहानी है जिसे प्यार और शोहरत के बीच चुनाव करना पड़ता है’. निर्देशक ने उनसे कहा कि उन्हें ऐसे गाने चाहिए जो समय के साथ भी लोगों के दिलों में जिंदा रहें. अनु मलिक ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कुछ बेहद इमोशनल धुनें तैयार की हैं.

प्रतिभा को कम आंका गया- अनु मलिक

इंटरव्यू के आखिर में अनु मलिक ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी प्रतिभा को कम आंका गया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मुझे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया. मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो मैं लोगों को देना चाहता हूं’. उनका मानना है कि मेहनत और समय के साथ सच्चा टैलेंट हमेशा अपनी जगह बना लेती है. अनु मलिक का कहना है कि वे अभी भी नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्साइटेड हैं.