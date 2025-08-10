अमाल मलिक-भूषण कुमार के बीच इस वजह से पड़ी फूट? सिंगर ने चुप्पी तोड़ खुद बताया किस्सा

अमान टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे. ऐसे में अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने तनावपूर्ण प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है. अमाल ने कहा कि लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया है.
डब्बू मलिक के बेटे और पॉपुलर सिंगर-म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी अपने परिवार संग झगड़े को लेकर तो कभी बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर अमाल चर्चा में रहे. अब अमाल टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे. अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को उनके खिलाफ भड़का दिया जिसके बाद उनके रिश्ते बिगड़ गए.
उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने टी-सीरीज के लिए एक री-मिक्स कंपोज करने से मना कर दिया था जिसकी वजह से उनके भूषण कुमार के साथ प्रोफेशनल टर्म्स खराब हो गए. शार्दुल पंडित के साथ इंटरव्यू के दौरान अमाल मलिक ने बताया कि रिश्तों में कड़वाहट के बावजूद वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भूषण कुमार को पिता समान समझते हैं. उन्होंने कहा कि उनके मन में भूषण के खिलाफ कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है. वो बताते हैं, यह एक बहुत ही सौतेले पिता-सौतेले बेटे जैसा रिश्ता है. सलमान खान ने मुझे लॉन्च किया, लेकिन भूषण कुमार ने मेरा हाथ थामा और मेरे टैलेंट पर विश्वास करके मुझे सबसे बड़ी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाया. मुझे अमाल मलिक बनाने में भूषण कुमार का हाथ है.
अमाल मलिक ने भूषण कुमार संग झगड़े पर तोड़ी चुप्पी
अमाल ने कहा कि भूषण कुमार देश के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल के पीछे खड़े हैं.वो म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हैं. वो इस बात को तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं. अपने काम करने के तरीके के बारे में बात करते हुए अमाल कहते हैं कि वो अपने काम को लेकर बहुत साफ हैं. अगर कोई चीज उन्हें सही नहीं लगती, तो वो उसे नहीं करते. सिंगर ने कहा, ‘मैं सीधे कह देता हूं कि मैं कुछ गाने या रीमिक्स नहीं बनाऊंगा. हो सकता है कुछ लोगों को इसमें मेरा अहंकार दिखे, लेकिन मैं बस अपने म्यूजिक की क्वालिटी से समझौता नहीं करता’.
इस वजह से टूटा रिश्ता?
उन्होंने याद किया कि भूषण कुमार शुरुआत में उनके इनकार से हैरान थे. अमाल ने कहा, 'उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि मैं उनकी फिल्में ठुकरा रहा हूं. लेकिन मुझे पता है कि किसी ने भी शुरुआत के तुरंत बाद 40 हिट फिल्में नहीं दी हैं; मैंने दी हैं. अगर किसी ने टी-सीरीज के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं, तो वो हिमेश रेशमिया हैं. लेकिन अगर आप मुझसे 'आशिक बनाया' या 'मसक्कली' का रीमेक बनाने को कहेंगे, तो मैं नहीं करूंगा. मैं नहीं चाहता. मैं क्यों करूं? मैं अपने परिवार की विरासत बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे श्रोताओं की आलोचना नहीं चाहिए.'
अमाल ने स्वीकार किया कि रीमिक्स प्रोजेक्ट्स को ठुकराने के उनके फैसले के अपने जोखिम थे. उन्होंने कहा, 'जब मैंने भूषण का हाथ छोड़ा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया. उन्होंने बिना किसी परवाह के रीमिक्स जारी रखे. मेरे माता-पिता डरे हुए थे, मेरे दोस्त चिंतित थे, और मैं भी इस बारे में दुविधा में था. लेकिन मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए एक नरम कोना है. जब कोई आदमी बहुत बड़ा होता है, तो उसके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे जहर उगलते होंगे.' अमाल ने जोर देकर कहा कि उनके साथ मतभेदों के बावजूद, उन्होंने कभी भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया. 'मैंने कभी भी बदतमीजी से 'जा, यह पिक्चर नहीं कर रहा' नहीं कहा. मैं हमेशा सम्मानजनक रहा हूं.'
