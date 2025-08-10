अमाल मलिक-भूषण कुमार के बीच इस वजह से पड़ी फूट? सिंगर ने चुप्पी तोड़ खुद बताया किस्सा
Advertisement
trendingNow12874485
Hindi Newsबॉलीवुड

अमाल मलिक-भूषण कुमार के बीच इस वजह से पड़ी फूट? सिंगर ने चुप्पी तोड़ खुद बताया किस्सा

अमान टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे. ऐसे में अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने तनावपूर्ण प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है. अमाल ने कहा कि लोगों ने उनके दिमाग में जहर भर दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमाल मलिक-भूषण कुमार के बीच इस वजह से पड़ी फूट? सिंगर ने चुप्पी तोड़ खुद बताया किस्सा

डब्बू मलिक के बेटे और पॉपुलर सिंगर-म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी अपने परिवार संग झगड़े को लेकर तो कभी बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर अमाल चर्चा में रहे. अब अमाल टी-सीरीज के हेड भूषण कुमार के साथ झगड़े को भी काफी खबरों में रहे. अब अमाल ने भूषण कुमार के साथ अपने प्रोफेशनल रिश्तों पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को उनके खिलाफ भड़का दिया जिसके बाद उनके रिश्ते बिगड़ गए. 

उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने टी-सीरीज के लिए एक री-मिक्स कंपोज करने से मना कर दिया था जिसकी वजह से उनके भूषण कुमार के साथ प्रोफेशनल टर्म्स खराब हो गए. शार्दुल पंडित के साथ इंटरव्यू के दौरान अमाल मलिक ने बताया कि रिश्तों में कड़वाहट के बावजूद वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भूषण कुमार को पिता समान समझते हैं. उन्होंने कहा कि उनके मन में भूषण के खिलाफ कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है. वो बताते हैं, यह एक बहुत ही सौतेले पिता-सौतेले बेटे जैसा रिश्ता है. सलमान खान ने मुझे लॉन्च किया, लेकिन भूषण कुमार ने मेरा हाथ थामा और मेरे टैलेंट पर विश्वास करके मुझे सबसे बड़ी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाया. मुझे अमाल मलिक बनाने में भूषण कुमार का हाथ है.

अमाल मलिक ने भूषण कुमार संग झगड़े पर तोड़ी चुप्पी

अमाल ने कहा कि भूषण कुमार देश के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल के पीछे खड़े हैं.वो म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हैं. वो इस बात को तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं. अपने काम करने के तरीके के बारे में बात करते हुए अमाल कहते हैं कि वो अपने काम को लेकर बहुत साफ हैं. अगर कोई चीज उन्हें सही नहीं लगती, तो वो उसे नहीं करते. सिंगर ने कहा, ‘मैं सीधे कह देता हूं कि मैं कुछ गाने या रीमिक्स नहीं बनाऊंगा. हो सकता है कुछ लोगों को इसमें मेरा अहंकार दिखे, लेकिन मैं बस अपने म्यूजिक की क्वालिटी से समझौता नहीं करता’.

इस वजह से टूटा रिश्ता?

उन्होंने याद किया कि भूषण कुमार शुरुआत में उनके इनकार से हैरान थे. अमाल ने कहा, 'उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि मैं उनकी फिल्में ठुकरा रहा हूं. लेकिन मुझे पता है कि किसी ने भी शुरुआत के तुरंत बाद 40 हिट फिल्में नहीं दी हैं; मैंने दी हैं. अगर किसी ने टी-सीरीज के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं, तो वो हिमेश रेशमिया हैं. लेकिन अगर आप मुझसे 'आशिक बनाया' या 'मसक्कली' का रीमेक बनाने को कहेंगे, तो मैं नहीं करूंगा. मैं नहीं चाहता. मैं क्यों करूं? मैं अपने परिवार की विरासत बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे श्रोताओं की आलोचना नहीं चाहिए.'

अमाल ने स्वीकार किया कि रीमिक्स प्रोजेक्ट्स को ठुकराने के उनके फैसले के अपने जोखिम थे. उन्होंने कहा, 'जब मैंने भूषण का हाथ छोड़ा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया. उन्होंने बिना किसी परवाह के रीमिक्स जारी रखे. मेरे माता-पिता डरे हुए थे, मेरे दोस्त चिंतित थे, और मैं भी इस बारे में दुविधा में था. लेकिन मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए एक नरम कोना है. जब कोई आदमी बहुत बड़ा होता है, तो उसके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे जहर उगलते होंगे.' अमाल ने जोर देकर कहा कि उनके साथ मतभेदों के बावजूद, उन्होंने कभी भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया. 'मैंने कभी भी बदतमीजी से 'जा, यह पिक्चर नहीं कर रहा' नहीं कहा. मैं हमेशा सम्मानजनक रहा हूं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Amaal Mallik

Trending news

बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
;