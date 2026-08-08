अरिजीत सिंह ने अचानक क्यों बनाई प्लेबैक सिंगिंग से दूरी? अब अमाल मलिक ने बताई वजह

इसी साल जनवरी में सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायमेंट का ऐलान कर फैंस को चौंका दिया था. उनके इस फैसले के बाद लोग अलग-अलग अटकलें लगाने लगे. अब इतने महीनों बाद म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अरिजीत के इस फैसले की वजह पर बात की है.
हाल ही में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में अमाल मलिक ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला अचानक लिया गया था या किसी दबाव की वजह से था. उनके मुताबिक, जो लोग अरिजीत के साथ करीब से काम करते थे, उन्होंने इस बदलाव को पहले ही महसूस कर लिया था.
अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बारे में बात करते हुए अमाल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि किसी ने उन पर किसी तरह का दबाव डाला. यह फैसला उन्होंने खुद लिया. असल में, जब उन्होंने सबके सामने इसकी घोषणा की, तो हममें से जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था, उन्हें एक-दो साल पहले ही यह एहसास हो गया था कि अब उन्हें इस तरह के फ़िल्मी संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं रही.'
अमाल ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री अक्सर किसी गाने के हिट होने की संभावना बढ़ाने के लिए अरिजीत की पॉपुलैरिटी पर निर्भर रहती है, लेकिन उनका मानना है कि आखिर में म्यूजिक की क्वालिटी भी मायने रखती है. उन्होंने कहा, 'फिल्म म्यूजिक में भी, जब आप एक बड़े कलाकार बन जाते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट चुनने की आज़ादी मिल जाती है. इंडस्ट्री पैसे से इतनी प्रेरित है कि लोग अक्सर सोचते हैं, 'बस जितना भी खर्च हो, करो, गाना बनाओ और अरिजीत से गवाओ.' ऐसा इसलिए है, क्योंकि किसी गाने में अरिजीत सिंह के होने से उसके हिट होने या कम से कम लोगों का ध्यान खींचने की संभावना बढ़ जाती है. लेकिन बाद में अरिजीत को भी यह एहसास हुआ कि असल में जो बात मायने रखती है, वह यह है कि गाना खुद कितना अच्छा है.'
उन्होंने आगे कहा कि भले ही अरिजीत का नाम कभी गानों को पॉपुलर बनाने में मददगार रहा हो, लेकिन सिर्फ़ एक मशहूर सिंगर हमेशा गाने के हिट होने की गारंटी नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि किसी गाने की सफलता उसकी क्वालिटी और सिंगर, संगीतकार और गीतकार के मिले-जुले काम पर निर्भर करती है.
बता दें कि हाल ही में अमाल ने इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' के लिए अरिजीत के साथ काम किया है. इस बारे में बात करते हुए अमाल ने कहा, 'जब अरिजीत ने यह गाना सुना, तो ऐसा किसी पुराने वादे या पहले से हुए किसी समझौते की वजह से नहीं हुआ था. लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ गाना अचानक रिलीज कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है. लगभग एक साल तक यह गाना सिर्फ़ मेरी आवाज़ में ही था. अरिजीत और मैं अक्सर एक-दूसरे के साथ म्यूज़िक शेयर करते रहते हैं. मैं उन्हें पांच या छह गाने भेजता हूं, और अगर उन्हें कोई गाना पसंद आता है, तो हम उस पर काम करते हैं. फ़िल्म म्यूज़िक के लिए हम आम तौर पर इसी तरह साथ मिलकर काम करते हैं.'