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'मैं फिर लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने...' अमाल मलिक ने फिर किया तनिष्क बागची पर वार, पोस्ट शेयर कर दी धमकी

Amaal Malik vs Tanishk Bagch: म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर लिरिक्स और म्यूजिक की बातें होती हैं, लेकिन इस बार बात दो मशहूर म्यूजिशियल के बीच बढ़ते विवाद को लेकर है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:21 PM IST
'मैं फिर लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने...' अमाल मलिक ने फिर किया तनिष्क बागची पर वार, पोस्ट शेयर कर दी धमकी

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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