'मैं फिर लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने...' अमाल मलिक ने फिर किया तनिष्क बागची पर वार, पोस्ट शेयर कर दी धमकी

सिंगर-कंपोजर मलिक ने सोशल मीडिया पर अपने साथी म्यूजिशियन तनिष्क बागची के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक्स पर कुछ पोस्ट शेयर किए थे. इन पोस्ट में उन्होंने म्यूजिक की कॉपी, दूसरों के काम का क्रेडिट लेने और पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ गंभीर दावे किए. हालांकि, बाद में अमाल ने वो सभी पोस्ट हटा दिए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि पोस्ट हटाने का मतलब अपने आरोपों से पीछे हटना नहीं है. उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन को साफ किया है, अपनी बात नहीं बदली.
अमाल मलिक ने एक्स पर एक नया बयान जारी कर उन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की, जिनमें कहा जा रहा था कि शायद उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए हैं. अमाल ने कहा कि पोस्ट हटाना केवल उनके अकाउंट से 'कचरा हटाने' जैसा कदम था.
अमाल ने अपने पोस्ट में ये दावा किया कि वो पहले ही जरूरी एक्शन ले चुके हैं और अब उनका गोल केवल अपनी बात को सही तरीके से रखना है. सिंगर के मुताबिक, सोशल मीडिया पोस्ट हटाने से सच्चाई नहीं बदल सकती. उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्होंने ये मुद्दा अचानक नहीं उठाया, बल्कि लंबे समय तक खुद को रोककर रखा.
Deleting the tweets only & only because I have to get rid of the garbage from my timeline
This decision comes from a place of clarity that I’ve done the needful and put this rat back in his place
Now before portals report some clickbait nonsense headline stating… pic.twitter.com/BNAXQUcfOG
— Amaal Mallik (@AmaalMallik) July 26, 2026
उन्होंने दावा किया कि लगभग 10 साल तक उन्होंने अपना गुस्सा दबाए रखा और अब उन्हें लगा कि सच बोलना जरूरी है. अमाल ने लिखा कि जब कोई सही बात के लिए खड़ा नहीं होता, तब उन्हें खुद आगे आना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडस्ट्री में उन लोगों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जिनके व्यवहार को वो गलत मानते हैं.
पोस्ट हटाने के बाद भी अमाल मलिक के तेवर नरम नहीं दिखे. अपने नए बयान में उन्होंने तनिष्क बागची को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वो एक ऐसे इंसान के बारे में 'सच' सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कर्म और समय पर भरोसा जताते हुए चेतावनी भरे अंदाज में लिखा, 'बेटे, मुझसे तो औकात में ही रहना,' और इसे लाइफ टाइम की वर्निंग बताया.
अमाल मलिक ने तनिष्क बागची पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि तनिष्क ने म्यूजिक को कॉपी किया और दूसरों के काम का क्रेडिट ले लिया. इसके अलावा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम का इस्तेमाल करके धमकाने की कोशिश की गई. अमाल ने तनिष्क के पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक दावा किया, जिसमें उन्होंने एक महिला से शादी का वादा कर कथित इमोशनल हैरेमेंट का आरोप लगाया.
अमाल मलिक और तनिष्क बागची दोनों ही इंडियन फिल्म म्यूजिक के पॉपुलर नाम हैं. ऐसे में ये विवाद सिर्फ दो आर्टिस्ट के बीच मतभेद तक नहीं रहा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में गॉसिप का टॉपिक बन गया है. जहां अमाल अपने आरोपों पर कायम रहने की बात कह रहे हैं, वहीं अब सभी की नजर तनिष्क बागची के रिएक्शन पर टिकी हैं.