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'अब मुझे विदा करो...' अमाल मलिक ने फिल्म म्यूजिक से लिया ब्रेक; फैंस से की खास रिक्वेस्ट

Amaal Mallik Takes Break From Film Music: फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ समय के लिए फिल्म म्यूजिक से ब्रेक लेने का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 27, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:54 PM IST
'अब मुझे विदा करो...' अमाल मलिक ने फिल्म म्यूजिक से लिया ब्रेक; फैंस से की खास रिक्वेस्ट
Image Credit: अमाल मलिक ने क्यों लिया फिल्म म्यूजिक से ब्रेक? (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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