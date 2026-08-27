'अब मुझे विदा करो...' अमाल मलिक ने फिल्म म्यूजिक से लिया ब्रेक; फैंस से की खास रिक्वेस्ट

Amaal Mallik Takes Break From Film Music: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने 27 अगस्त की शाम एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनने के बाद उनके फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है. हालांकि, खुशी की बात ये है कि अमाल का ब्रेक फिलहाल अस्थायी है. दरअसल, अमाल मलिक ने कुछ समय के लिए फिल्म म्यूजिक से ब्रेक लेने का ऐलान किया है.
हाल ही में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' को अपनी आवाज देने वाले इस कंपोजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की. इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस से अनुरोध किया है कि वे इस फैसले को लेकर उनसे बार-बार सवाल पूछकर उन्हें परेशान न करें.
I am all good & I will go all the way in, this time, to do what is best for me & only do what is important to my heart & for my health.
Need a break for my mind, body, soul and overall physical healing.
Need to rise, recuperate and bounce back soon with a heart full of melodies… pic.twitter.com/nSk0QioC05
Amaal Mallik (AmaalMallik) August 27, 2026
सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए अमाल ने बताया कि वे संगीत में वापस लौटने से पहले अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना चाहते हैं. उन्होंने लिखा, 'मैं बिल्कुल ठीक हूं और इस बार खुद के लिए जो सबसे बेहतर है, वही करूंगा. मैं केवल वही काम करूंगा जो मेरे दिल और सेहत के लिए जरूरी है. मुझे अपने दिमाग, शरीर, आत्मा और पूरी शारीरिक हीलिंग के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता है. मुझे जल्द ही ठीक होकर उठना है और आप सभी के प्यार के लिए सुरीली धुनों के साथ वापसी करनी है.' हालांकि, अमाल ने यह साफ किया कि वे संगीत पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें आराम करने और नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए समय चाहिए.
अमाल ने साफ किया कि वह अगले साल तक नए फिल्मी गानों का कंपोजिशन नहीं करेंगे. हालांकि, उनके जो गाने पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, वे संबंधित फिल्मों के रिलीज होने के साथ ही दर्शकों के सामने आते रहेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से कुछ फिल्में छोटे बजट की हैं, जो नेक इरादों के साथ बनाई गई हैं. ऐसी छोटे बजट की फिल्मों को कभी-कभी सिनेमाघरों में स्क्रीन मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, जिससे उनके संगीत की रिलीज भी अनिश्चित हो जाती है.
अमाल ने फैंस से अपनी प्राइवेसी और स्पेस का सम्मान करने की सीधी अपील की है. उन्होंने आगे लिखा, 'कृपया आपसे अनुरोध है कि मुझे और अधिक परेशान न करें. जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं अपडेट दूंगा. संगीत से सिनेमा तक के सफर ने मुझे बहुत दूर ला दिया है, अब मैं वापस संगीत की ओर चलने लगा हूं. अब मुझे विदा करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा.' उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में खुद को 'ये आवारापन' का निर्माता बताते हुए साइन ऑफ किया.
अमाल के इस फैसले पर उनके प्रशंसकों ने उनका भरपूर समर्थन किया है और उनसे स्वास्थ्य को ऊपर रखने की बात कही है. एक फैन ने लिखा, 'अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें भाई, यह सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छे से आराम करें. जब भी बेहतर महसूस हो, वापसी करें, हम आपको मिस करेंगे.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति हर चीज से ऊपर है. आराम करने, ठीक होने और खुद को रीसेट करने के लिए पूरा समय लें. हम हर सुख-दुख में आपके साथ खड़े हैं.'
वहीं, वर्क फ्रंट की बात करें तो अमाल मलिक ने हाल ही में फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' को अपनी आवाज दी है. नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित और विशेष फिल्म्स के बैनर तले विशेष भट्ट द्वारा निर्मित यह फिल्म साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. इस फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. अब जब अमाल ने फिल्म कंपोजिशन से ब्रेक ले लिया है, तो फैंस को उनके अगले संगीत सफर के लिए उनकी वापसी का इंतजार करना होगा.