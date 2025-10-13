Advertisement
25 साल पहले ऐसे दिखते थे ऋतिक रोशन-सुजैन, अमीषा पटेल के चेहरे की मासूमियत देख आपका भी आ जाएगा दिल

Ameesha Patel throwback PHOTOS: ऋतिक रोशन और सुजैन खान की ये तस्वीर अमीषा पटेल की एक थ्रोबैक पोस्ट में नजर आई. दरअसल ये फिल्म कहो ना प्यार है के दौरान की तस्वीर है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:11 AM IST
25 साल पहले ऐसे दिखते थे ऋतिक रोशन-सुजैन, अमीषा पटेल के चेहरे की मासूमियत देख आपका भी आ जाएगा दिल

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल, जो पिछली बार ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर 2' में दिखाई दी थीं, रविवार को यादों में खोई नजर आईं. अमीषा पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पार्टी की पुरानी तस्वीर शेयर की. इसमें अमीषा पटेल के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान नजर आ रही हैं.

फोटो में तीनों को बातें करते और कुछ ड्रिंक्स का आनंद लेते देखा जा सकता है, जबकि ऋतिक अमीषा पटेल की कुर्सी पकड़े दिख रहे हैं.

अमीषा पटेल ने शेयर की थ्रोबैक फोटो 

अमीषा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, "संडे थ्रोबैक, मेरे मुंबई स्थित घर पर सबसे प्यारी डिनर पार्टी, ऋतिक रोशन और मैंने अपनी फिल्म का एक शेड्यूल पूरा किया था. हमेशा की तरह हम अपनी छोटी उपलब्धियों का जश्न मना रहे थे. इस बार मेरे घर पर अचानक डिनर पार्टी हुई. इसमें ऋतिक रोशन के साथ सुजैन खान भी मेरे घर पर पहुंची. वो सुनहरे दिन जब सह-कलाकारों के बीच दोस्ती सिर्फ कुछ समय के लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म खत्म होने के बाद भी बनी रहती थी."

इससे पहले एक पोस्ट में अमीषा पटेल ने बताया था कि कैसे शैंपेन पीकर उन्होंने राकेश रोशन के साथ अपनी फिल्म ‘कहो न प्यार है’ साइन करने का जश्न मनाया था. अमीषा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उस यादगार शाम की दो तस्वीरें शेयर की थीं. एक तस्वीर में वह दो गिलास पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि ऋतिक शैंपेन डाल रहे हैं. अगली तस्वीर में अमीषा राकेश रोशन को शैंपेन पिला रही हैं.

दोस्ती को किया याद 

इस फोटो को एक्ट्रेस ने राकेश रोशन के जन्मदिन के अवसर पर शेयर किया था. इन्हें शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा था, "राकेश रोशन सर, ये तस्वीरें दक्षिण मुंबई स्थित मेरे घर की हैं, जिस दिन मैंने 'कहो न प्यार है' साइन की थी और शूटिंग शुरू करने से पहले हमने जश्न मनाने के लिए शैंपेन खोली थी." इस पोस्ट में अमीषा पटेल ने राकेश रोशन को खुद के लिए प्रेरणास्रोत बताया था. साथ ही उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं.

