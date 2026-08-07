अगर ‘रामायण’ में ‘सीता’ बनतीं अमीषा पटेल, तो कौन निभाया ‘भगवान राम’ का किरदार? एक्ट्रेस के जवाब ने जीत लिया दिल

नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर इंटरनेट पर काफी हलचल देखने को मिल रही है. इसी बीच अमीषा पटेल के #AskAmy सेशन के दौरान एक फैंस ने ऐसा सवाल पूछा, जिसने हर किसी को चौंका दिया. हालांकि, एक्ट्रेस ने भी बड़े ही मजेदार अंदाज में इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि लोगों उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए. आजकल लोगों के बीच ‘रामायण’ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है, लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.
इसी बीच ‘गदर’ से इंडस्ट्री में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली अमीषा पटेल ने ‘कहो न प्यार है’ से इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एक्स-हैंडल पर #AskAmy सेशन रखा. जहां उनके फैंस ने उसने ढेर सारे सवाल-जवाब किए. कई सारे फैंस ने उसने सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर सवाल किए, तो किसी ने बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर सवाल किए, लेकिन उनका एक ऐसा फैन भी था, जिसने उसने नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड ‘रामायण’ को लेकर सवाल किया.
If this was Ramayan then baap rey baap .. advance bookings would be on fire from now itself joking I’m sure Ranbir and the rest will rock big time more power to them https://t.co/VNAuM2Udbe
— ameesha patel (@ameesha_patel) August 6, 2026
#AskAmy सेशन के दौरान उनके फैन ने पूछा, ‘भारत की सबसे बड़ी फिल्म #रामायणम के लिए आपका रिएक्शन और तारीफ बहुत प्यारा लगा, लेकिन हम फैंस चाहते हैं कि ‘रामायण’ में ऋतिक और अमीषा की जोड़ी हो और अमीषा सीता के रोल में हों’. अपने फैन का प्यार देखते हुए अमीशा ने बड़ा ही प्यार जवाब दिया, जिसने उनके बाकी फैंस का दिल जीत लिया. एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए लिखा, ‘अगर ऐसा होता, तो लोग अभी से टिकट बुक करने लगते’. उन्होंने कहा कि इस तरह के रोल में पुरानी जोड़ी को देखना बेहद खास एक्सपीरिंस होता.
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने नितेश तिवारी की ‘रामायण’ के लिए सभी कलाकारों और पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं भी दीं. अमीषा पटेल का ये मजाकिया और सादगी से भरा जवाब इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गया. फैंस उनके इस प्यारे स्वभाव की काफी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म की कास्टिंग को लेकर चल रही बहस के बीच अमीषा ने जिस तरह से ‘रामायण’ की पूरी टीम का समर्थन किया, उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को जारी हुआ था और आते ही पूरी तरह से सुर्खियों में छा गया था.
फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी उत्सुकता है. हालांकि, कुछ लोग इसके स्पेशल इफेक्ट्स और स्टार कास्ट के चुनाव को लेकर अपनी-अपनी राय सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ साई पल्लवी सीता के किरदार में, कन्नड़ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल निभाते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा भी फिल्म में कई और दिग्गजों कलाकारों के चेहरे देखने को मिलेंगे, जिनको लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.
बता दें, ये फिल्म दो अलग-अलग पार्ट्स में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ‘रामायण: पार्ट 1’ इसी साल 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल 2027 में दिवाली के खास मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है. वहीं, अगर अमीषा और ऋतिक की बात करें तो दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक साथ फिल्म ‘कहो न प्यार है’ से की थी. लोगों ने उस वक्त इस जोड़ी को बहुत प्यार दिया था. इसलिए इतने सालों बाद भी फैंस दोनों को एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में देखने की उम्मीद में है.