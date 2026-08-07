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अगर ‘रामायण’ में ‘सीता’ बनतीं अमीषा पटेल, तो कौन निभाया ‘भगवान राम’ का किरदार? एक्ट्रेस के जवाब ने जीत लिया दिल

Ameesha Patel On Nitesh Tiwari Ramayana: नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. इसी बीच एक फैन ने अमीषा पटेल के #AskAmy सेशन में इस फिल्म को लेकर ऐसा सवाल किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इतना ही नहीं, इस सवाल का जवाब भी एक्ट्रेस ने कुछ बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:49 AM IST
अगर ‘रामायण’ में ‘सीता’ बनतीं अमीषा पटेल, तो कौन निभाया ‘भगवान राम’ का किरदार? एक्ट्रेस के जवाब ने जीत लिया दिल
Image Credit: Ameesha Patel On Nitesh Tiwari Ramayana

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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