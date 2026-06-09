/वो बॉलीवुड एक्ट्रेस... जन्म पर खुद पहुंचीं इंदिरा गांधी, डेब्यू से रातोंरात बनीं स्टार, पिता पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, आज 265 करोड़ की हैं इकलौती मालकिन

Guess This Bollywood Actress: गुजरात के एक रईस बिजनेसमैन अमित पटेल और पंजाबी NRI मां आशा के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया. मां और पिता का नाम मिलाकर इस बच्ची का नाम रखा गया. जब वे सिर्फ 5 साल की थीं, तभी से उन्हें भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलवाई गई. उनके दादाजी रजनी पटेल मुंबई के बहुत बड़े बैरिस्टर और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे. उनके नाम पर साल 1986 में मुंबई की एक सड़क का नाम बैरिस्टर रजनी पटेल मार्ग भी रखा गया. मनीष पॉल के पॉडकास्ट में बताया गया था कि उनके दादाजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले थे.
वे भारती की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे. इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी खुद इस बच्ची के माता-पिता की शादी में शामिल हुई थीं. उन्होंने अपनी शादी की तारीख भी ऐसी चुनी थी, जिस दिन इंदिरा गांधी फ्री रहें और शादी में आ सकें. इतना ही नहीं, जब इस बच्ची का जन्म हुआ, तो अस्पताल पहुंचने वाली सबसे पहली शख्सियत इंदिरा गांधी ही थीं. जब वे 16 साल की थीं, तो अपने पिता के साथ एक सहेली के संगीत फंक्शन में गईं. वहां उनके पिता के बचपन के दोस्त राकेश रोशन भी आए हुए थे, जो बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़े थे. उनकी नजर इस बच्ची पर पड़ी.
ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल थीं. जब अमीषा ने सहेली के संगीत में बिंदास होकर डांस करना शुरू किया, तो राकेश रोशन की नजर उन पर ठहर गई. वे फौरन उनके पिता के पास गए और पूछा, ‘ये कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड?’. पिता ने हंसकर जवाब दिया, ‘नहीं राकेश, ये मेरी बेटी अमीषा है और अभी बोस्टन से पढ़ाई करके लौटी है’. इस पर राकेश ने वादा किया, ‘जब मैं अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च करूंगा, तो तुम्हारी बेटी को ही हीरोइन बनाऊंगा’. हालांकि, पिता ने साफ मना कर दिया कि वे आगे की पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जा रही है.
शुरुआती पढ़ाई के बाद अमीषा ने बोस्टन की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग और फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की. उनके पिता का फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ उठना-बैठना था. एक दिन पिता ने बोस्टन फोन करके बताया कि विनोद खन्ना चाहते हैं कि तुम उनके बेटे अक्षय खन्ना की पहली फिल्म ‘हिमालय पुत्र’ से डेब्यू करो, लेकिन हमने मना कर दिया. कुछ दिन बाद फिरोज खान ने भी अपने बेटे फरदीन खान की फिल्म ‘प्रेम अगन’ का ऑफर दिया, पर पिता ने फिर इनकार कर दिया, क्योंकि वे पढ़ाई खराब नहीं करना चाहते थे. अमीषा ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
जब वे फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी कर मुंबई लौटीं, तो राकेश रोशन ने उन्हें लंच पर बुलाया. वहां ऋतिक रोशन भी थे. अमीषा ने उन्हें अपना सीवी और मॉर्गन स्टेनली बैंक का जॉब लेटर दिखाया. जब अमीषा वॉशरूम गईं, तो राकेश ने ऋतिक से पूछा कि क्या इन्हें ‘कहो ना प्यार है’ में लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में ऋतिक के ‘हां’ कहते ही अमीषा को फिल्म ऑफर हो गई. दरअसल, पहले करीना कपूर इस फिल्म को कर रही थीं, लेकिन मां बबीता की राकेश रोशन से अनबन के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी. अमीषा ने ऑफर के लिए हामी भर दी और उनकी डेब्यू फिल्म सुपरहिट हुई.
इसके बाद अमीषा पटेल, सनी देओल की एक्शन-रोमांटिक फिल्म ‘गदर’ में नजर आईं, जिसके लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. उनका स्क्रीनटेस्ट पूरे 12 घंटे चला था. लोगों ने उन्हें करियर की शुरुआत में मां का रोल न करने की सलाह दी, पर वे अड़ी रहीं. ‘कहो ना प्यार है’ और ‘गदर’ दोनों ब्लॉकबस्टर रहीं. इसके बाद बॉबी देओल के साथ उनकी फिल्म ‘हमराज’ आई. जयपुर में शूटिंग के दौरान जब अमीषा ने बॉबी को गले लगाया, तो भीड़ चिल्लाने लगी, ‘सकीना को छोड़ दे, वो तेरे भाई तारा सिंह की अमानत है’. ये सुनकर पूरी टीम हंस पड़ी और फिर से उनको रीटेक करना पड़ा.
शुरुआती कामयाबी के बाद अमीषा पटेल की कई फिल्में आईं, लेकिन सभी एक-एककर फ्लॉप हो लगीं. इसी बीच आमिर खान ने बीबीसी पर उनका एक इंटरव्यू देखा और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस होकर उन्हें ‘मंगल पांडे’ में ऐश्वर्या राय की जगह कास्ट कर लिया. पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिल्म ‘आप मुझे अच्छे लगने लगे’ के दौरान उनका अफेयर डायरेक्टर विक्रम भट्ट से हुआ. परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. विवाद इतना बढ़ा कि 2004 में अमीषा ने अपने पिता पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए 12 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेज दिया और घर छोड़ दिया.
विवादों से अमीषा पटेल का पुराना नाता रहा है. साल 2006 में न्यूयॉर्क की एक विक्ट्री परेड के दौरान एयर इंडिया की कर्मचारी ने उन पर बदसलूकी का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में ऑर्गनाइजर्स ने इसके लिए माफी मांगी. वहीं, 90 के दशक में एक हेयर ऑयल एड की शूटिंग के दौरान मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से डिश को लेकर उनकी बड़ी बहस हो गई थी, जहां ममता ने उन्हें औकात याद दिलाने की कोशिश की थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो, अमीषा पटेल के हाथ से कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी निकलीं, जिनमें ‘लगान’, ‘तेरे नाम’ और ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल है.