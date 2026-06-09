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वो बॉलीवुड एक्ट्रेस... जन्म पर खुद पहुंचीं इंदिरा गांधी, डेब्यू से रातोंरात बनीं स्टार, पिता पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, आज 265 करोड़ की हैं इकलौती मालकिन

Guess This Bollywood Actress: किस्मत हो तो ऐसी! सहेली के संगीत में किया एक डांस और रातों-रात बदल गई किस्मत. पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन फिर लगाया फ्लॉप फिल्मों का ढेर. डायरेक्टर से इश्क और परिवार से 12 करोड़ का कानूनी झगड़ा. इंदिरा गांधी से भी रहा खास कनेक्शन. जानने के लिए पढ़ें इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:13 AM IST
वो बॉलीवुड एक्ट्रेस... जन्म पर खुद पहुंचीं इंदिरा गांधी, डेब्यू से रातोंरात बनीं स्टार, पिता पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, आज 265 करोड़ की हैं इकलौती मालकिन
Image Credit: Guess This Bollywood Actress

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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