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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर से सबकी जली वाले बयान पर भड़कीं अमीषा पटेल, जाकिर खान को दे डाली नसीहत; कहा-निगेटिविटी फैलाना बंद करो

'धुरंधर से सबकी जली' वाले बयान पर भड़कीं अमीषा पटेल, जाकिर खान को दे डाली नसीहत; कहा-निगेटिविटी फैलाना बंद करो

जाकिर खान के ‘धुरंधर’ पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उनके तंज पर अमीषा पटेल ने पलटवार करते हुए बॉलीवुड का बचाव किया और नेगेटिविटी फैलाने पर रोक लगाने की बात कही.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:40 PM IST
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'धुरंधर से सबकी जली' वाले बयान पर भड़कीं अमीषा पटेल, जाकिर खान को दे डाली नसीहत; कहा-निगेटिविटी फैलाना बंद करो

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को लेकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने जमकर सराहना की है. इस बीच हाल ही में एक अवॉर्ड कार्यक्रम में स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अवॉर्ड शो को होस्ट करते हुए ‘धुरंधर’ की सफलता को लेकर एक कमेंट किया. उन्होंने इंडस्ट्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 'धुरंधर' की सफलता के बाद बॉलीवुड हिल गया है और डर गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने इस पर रियेक्ट किया है है. उन्होंने इसको लेकर जाकिर खान को भी एक नसीहत दी है.

जाकिर खान पर बयान पर भड़कीं अमीषा पटेल

अमीषा पटेल ने जाकिर खान के उस मजाक पर रियेक्ट किए है, इसमें उन्होंने अवॉर्ड शो के दौरान कहा था, 'धुरंधर की सफलता से इंडस्ट्री की जली तो है. बम फिल्म में फूटे ल्यारी में, लेकिन धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में.' अब जाकिर के इसी कमेंट पर रिएक्ट करते हुए अमीषा पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है.

अमीषा ने लिखा, 'यार, निगेटिविटी फैलाना बंद करो! फिल्म इंडस्ट्री ने धुरंधर को बहुत सम्मान दिया है. शाहरुख खान, सलमान, सनी, ऋतिक, अजय जैसे सुपरस्टार्स ने सिर्फ 1 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा मेगा हिट फिल्में दी हैं और आगे भी देते रहेंगे. शांत हो जाओ. गदर कई साल से सबने मचाई है और आगे भी मचाएंगे.'

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बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई ‘धुरंधर 2’

‘धुरंधर’ की सफलता के बाद मेकर्स इस साल 19 मार्च को ‘धुरंधर 2’ को लेकर आए हैं. ‘धुरंधर 2’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. कुछ दिन पहले ही फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनकर इतिहास रच दिया.

जबकि वर्ल्डवाइड भी फिल्म 1600 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर चुकी है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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