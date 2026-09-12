अमीषा पटेल की मां के घर चोरी, 5 लाख के हीरे के कंगन गायब; पुलिस ने नौकरानी को किया गिरफ्तार

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां आशा के घर से लगभग 5 लाख रुपये की कीमत के हीरे जड़े कंगन चोरी हो गए हैं. अब कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने अब इस मामले में 40 साल की घरेलू सहायिका को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोप लगाया है कि उसी ने घर से ये कीमती कंगन चुराए थे.
FPJ के मुताबिक, आरोपी की पहचान विरार की रहने वाली सीमा विनोद घाटे के तौर पर हुई है, जो पिछले लगभग डेढ़ साल से अमीषा पटेल की मां के घर पर घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही है. वहीं, कंगन जनवरी 2026 में चोरी हुई थीं और तभी से आशा को चोरी में घाटे के शामिल होने का शक था. वह उससे इस बारे में पूछताछ करती रही थीं, लेकिन बार-बार इनकार करने के बाद आशा पटेल ने मरीन ड्राइव पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 के तहत शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की गई. एफआईआर के बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कदम और पुलिस इंस्पेक्टर वटकर की देखरेख में क्राइम डिटेक्शन टीम ने जांच की और घाटे का पता लगाकर उसे विरार से ढूंढ निकाला. आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने उसे 15 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस चोरी हुई ज्वेलरी बरामद करने की कोशिश कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या घाटे का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. चोरी हुआ कंगन अभी तक बरामद नहीं हुई है. असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी और मरीन ड्राइव पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम इस मामले की जांच कर रही है.
अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ 'कहो ना... प्यार है' (2000) से बॉलीवुड में अपना सबसे शानदार डेब्यू किया. इस ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ने उन्हें रातों-रात मशहूर कर दिया. इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक 'गदर' में काम करने का मौका मिला, जिसमें वे सनी देओल के साथ नज़र आईं.
हालांकि, शानदार शुरुआत के बाद भी अमीषा के करियर में फिर वो मुकाम नहीं मिला. आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये जिंदगी का सफर, आप की खातिर, हमको तुमसे प्यार है, तथास्तु, तीसरी आंख, शर्त: द चैलेंज, सुनो ससुरजी, वादा, ऐलान और जमीर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई.
लेकिन फिर लगभग दो दशक बाद अमीषा ने सनी देओल के साथ 'गदर 2' में सकीना के तौर पर वापसी की. साल 2023 में रिलीज हुई यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया.