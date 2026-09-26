'जो अपने पति को मारने की', गोविंदा की डेटिंग अफवाहों के बीच कोमल रानी का दावा, सुनीता आहूजा पर लगाए आरोप

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित अफेयर की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब इस मामले में कोमल रानी ने सुनीता आहूजा के हालिया बयान पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुनीता पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी.
दरअसल, हाल ही में गोविंदा और कोमल रानी को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया था. इसके कुछ समय बाद सुनीता आहूजा दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचीं. मंदिर से सामने आए एक वीडियो में सुनीता को यह कहते हुए सुना गया, 'मेरा घर टूट रहा है फॉर नो रीजन.'
सुनीता के इस बयान के बाद कोमल रानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा, 'जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता.' कोमल रानी की इस पोस्ट को सुनीता आहूजा के बयान का जवाब माना जा रहा है.
गोविंदा के साथ अपने रिश्ते को लेकर लगातार हो रही चर्चाओं के बीच कोमल ने आखिरकार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखकर चुप्पी तोड़ी. कोमल ने सुनीता पर अपने खिलाफ कथित साजिश रचने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा, 'जो औरत सालों से अपने ही पति की जान लेने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगतीं. जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता. हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि किसी के कहने पर कि 'कौआ तुम्हारा कान ले गया', वे कौए के पीछे भागने लगेंगे. मुझे समझ नहीं आता कि कोई महिला किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे सबके सामने दिखाने में मज़ा आता है. क्या यह सच में दर्द है, या फिर यह सोच-समझकर रची गई कोई साजिश है?'
उन्होंने आगे कहा, 'किसी आदमी को लगातार मानसिक रूप से परेशान करना, उसे काम करने से रोकना, उसे घर पर बैठने और बर्बाद होने के लिए मजबूर करना, उसे पूरी तरह अलग-थलग कर देना और उसे मौत के कगार पर पहुंचा देना. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है. क्या ऐसी औरतें मानसिक रूप से बीमार होती हैं, या वे बस ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होती हैं और अच्छी तरह जानती हैं कि जो काम वे बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं कर पाईं, उसे वे सबके सामने आकर और लोगों की सहानुभूति हासिल करके कर सकती हैं? अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करें. भगवान हर भले आदमी को ऐसी चालाक औरतों से बचाए.'
बता दें कि गोविंदा और कोमल रानी के बारे में अटकलें तब शुरू हुईं जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ ट्रेवल करते देखा गया. कोमल, गोविंदा के साथ आने वाली फिल्म 'रूपा' में काम कर रही हैं. हालांकि, दोनों के बीच कथित रोमांटिक रिश्ते की खबरें अभी भी सिर्फ़ अटकलें ही हैं. क्योंकि किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है.
गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं-बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. सुनीता ने हाल के महीनों में कई बार अपनी शादी के बारे में बात की है, और दक्षिणेश्वर से उनकी हालिया बातें अब तक की उनकी सबसे भावुक सार्वजनिक अपीलों में से एक हैं.