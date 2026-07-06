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लिवर कैंसर से लड़ाई के बीच दीपिका कक्कड़ फिर हुईं अस्पताल में भर्ती, बेड पर लेटे-लेटे दी हेल्थ अपडेट

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अपने लेटेस्ट व्लॉग में हेल्थ अपडेट देती हुई दिखाई दे रही हैं. उनके पति शोएब ने इस व्लॉग में बताया कि एक्ट्रेस को आयरन की कमी के कारण हॉस्टिपल में एडमिट कराया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बेटे रूहान का जिक्र भी किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:57 PM IST
लिवर कैंसर से लड़ाई के बीच दीपिका कक्कड़ फिर हुईं अस्पताल में भर्ती, बेड पर लेटे-लेटे दी हेल्थ अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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