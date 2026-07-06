/लिवर कैंसर से लड़ाई के बीच दीपिका कक्कड़ फिर हुईं अस्पताल में भर्ती, बेड पर लेटे-लेटे दी हेल्थ अपडेट

शोएब इब्राहिम ने हाल ही में दीपिका कक्कड़ की हेल्थ और ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार उन्हें अस्पताल में पूरी रात के लिए एडमिट रहना पड़ा था. लेकिन इस बार उन्होंने इसे एक डे-केयर प्रोसीजर के तौर पर कराया है, ताकि वो उसी दिन घर लौटकर अपने बेटे रूहान के पास पहुंच सकें. शोएब के मुताबिक, ये ट्रीटमेंट अब एक डेली प्रोसेस बन चुका है, जो हर 20-21 दिन में करनी पड़ती है और इसे डॉक्टरों की निगरानी में ही किया जाता है. उन्होंने ये भी कहा कि परिवार इस रूटीन को धीरे-धीरे स्वीकार कर रहा है