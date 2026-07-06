/लिवर कैंसर से लड़ाई के बीच दीपिका कक्कड़ फिर हुईं अस्पताल में भर्ती, बेड पर लेटे-लेटे दी हेल्थ अपडेट

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने पिछली साल 2025 में अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी देते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया था. एक्ट्रेस ने उस बातचीत में बताया था कि उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर है और तब से ही वो और उनके पति शोएब इब्राहिम काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. वहीं इस साल जून में इस कपल ने बताया था कि लिवर में दो नए सिस्ट मिलने के बाद एक्ट्रेस ने इम्यूनोथेरेपी सेशन शुरू कर दिए हैं. लेकिन अब अपने लेटेस्ट व्लॉग में, शोएब ने दीपिका को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए दिखाया है.
शोएब ने अपने इस नए व्लॉग में बताया कि दीपिका हॉस्पिटल में इन्फ्यूजन थेरेपी के दौरान काफी कमजोर लग रही थीं, जिसके बाद उनके कई चेकअप किए गए. वहीं एक्टर ने इस वीडियो में अपने बेटे रूहान को लेकर बताया कि कैसे एक्ट्रेस की बीमारी का असर उनके बेटे पर पड़ रहा है.
दीपिका की सेहत से जुड़ी जानकारी देते हुए शोएब ने कहा, 'कुछ बातें सामने आईं. पिछली बार उनका आयरन लेवल थोड़ा कम था, इसलिए उन्हें IV से आयरन भी दिया जा रहा है. इसके बाद, मुझे लगता है कि हम डेढ़-दो घंटे में घर चले जाएंगे.' इस दौरान दीपिका ने अपने फैंस को भरोसा दिलाते हुए कहा, 'सब ठीक है. मुझे बस थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे पहले प्री-मेडिकेशन दिया गया था, जिससे नींद आती है. बस इतना ही. बाकी सब बिल्कुल ठीक है.'
शोएब इब्राहिम ने हाल ही में दीपिका कक्कड़ की हेल्थ और ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार उन्हें अस्पताल में पूरी रात के लिए एडमिट रहना पड़ा था. लेकिन इस बार उन्होंने इसे एक डे-केयर प्रोसीजर के तौर पर कराया है, ताकि वो उसी दिन घर लौटकर अपने बेटे रूहान के पास पहुंच सकें. शोएब के मुताबिक, ये ट्रीटमेंट अब एक डेली प्रोसेस बन चुका है, जो हर 20-21 दिन में करनी पड़ती है और इसे डॉक्टरों की निगरानी में ही किया जाता है. उन्होंने ये भी कहा कि परिवार इस रूटीन को धीरे-धीरे स्वीकार कर रहा है
शोएब ने अपने बेटे रूहान के बारे में बात करते हुए शोएब ने बताया कि वो इन दिनों थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है. जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो अपनी मां दीपिका कक्कड़ से ज्यादा जुड़ता जा रहा है. खासकर, पिछले एक महीने में ये रिश्ता काफी गहरा हो गया है. क्योंकि घर में लगातार दीपिका ही उसके साथ रहती हैं.
शोएब ने बताया कि इस दौरान वो, दीपिका और परिवार के दूसरे सदस्य जैसे देव भैया घर पर रोजाना मौजूद रहते हैं, जिससे रूहान अपना समय मां के साथ बिता पाए. शोएब ने बताया कि वो बार-बार दीपिका का नाम लेता है और उन्हीं के आसपास रहना चाहता है.