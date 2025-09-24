Too Much With… Salman Khan को लेकर Amir khan ने कही ये बड़ी बात, बोले- ‘जब मेरा…’
बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल ने हाल ही में एक टॉक शो शुरू किया है जिसमें सेलिब्रिटी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं हाल ही में इस शो में अमीर खान ने सलमान खान को लेकर कुछ बातों का खुलासा किया है. आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:36 PM IST
एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो Too Much With Kajol And Twinkle में इस साल का सबसे बड़ा रियूनियन हुआ है, जिसमें सलमान खान और आमिर खान का एक मंच पर एक साथ एक समय पर नजर आए हैं.जी हां! आपने सही सुना, कजोल और ट्विंकल खन्ना के इस सेलिब्रिटी टॉक शो के प्रीमियर पर सल्लू भाई और मिस्टर परफेक्शन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं इस शो के दौरान आमिर खान ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ खुलासे भी किए हैं, जिसमें उन्होंने सलमान खान का भी जिक्र किया है.

यह भी पढे़ं: डर का ऐसा खौफनाक मंजर की कांप उठेगी रूह! रात में भूलकर भी ना देखें ये तमिल हॉरर फिल्म 

 

Too Much With Kajol And Twinkle
टॉक शो Too Much With Kajol And Twinkle में दोनों एक्ट्रेस ने खुले अंदाज में सलमान खान और आमिर खान से बातें की हैं. वहीं दोनों खान्स ने भी उनके सवालों का बेझिझक जवाब दिया है. बातचीत के दौरान आमिर ने बताया कि वो फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के समय सलमान की तरफ थोड़ा जजमेंटल हो गए थे, जिसकी वजह सलमान खान का सेट पर लेट आना था. आमिर ने कहा, ‘मैं कुछ कहना चाहता हूं, सलमान मैं पहले बहुत जजमेंटल था यार. शुरू-शुरू में ना मैं एक इंसान के तौर पर काफी कठोर था.’

ऐसे बने गहरे दोस्त
आमिर खान ने शो में अपने और सलमान खान के रिश्ते को लेकर बात करते हुए बताया कि कब और कैसे भाई से उनका रिश्ता मजबूत हुआ और वो उनसे कनेक्ट कर पाए. आमिर ने कहा, ‘दरअसल, हमारा रिश्ता उस समय गहरा हुआ जब मेरी पत्नी रीना से डायवोर्स हुआ था, उस समय में काफी इमोशनल फेज से गुजर रहा था. तब सलमान खान मेरे साथ डिनर करने के लिए आए थे.’ 

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

;