परफेक्शनिस्ट के कीड़े ने क्या-क्या ना करवाया! इस एक्टर ने राह चलते लोगों से खरीदे थे पुराने कपड़े, पहनते थे घिसी-पीटी जीन्स

इस एक्टर को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. लेकिन एक फिल्म में अपने किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाने के चक्कर में एक्टर ने सड़क पर चलते लोगों से कपड़े तक मांग लिए थे.
बॉलीवुड का ये एक्टर जब भी किसी फिल्म को साइन करना है तो उस कैरेक्टर को पूरे दिल से निभाता है. मगर कई बार किरदार को शिद्दत से निभाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसपर लोगों को यकीन नहीं होता है. आज हम बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बारे में बात कर रहे हैं.आमिर खान अपने लुक के लिए काफी मेहनत करते हैं और वो अपने हर सीन में सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहते हैं, जिसके लिए वो कई बार टेक भी देते हैं. लेकिन आज हम आपको जिस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे. आइए जानते हैं इस मजेदार किस्से के बारे में.
फिल्म 'रंगीला'
आमिर खान ने साल 1995 में फिल्म 'रंगीला' को साइन किया था जिसमें उनके साथ उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ नजर आए थे. इस फिल्म में तीनों एक्टर्स के बीच लव ट्रायंगल देखने को मिला था जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. फिल्म के फेमस गाने ‘रंगीला रे’ में उर्मिला मातोंडकर के डांस और लता मंगेशकर की आवाज ने फैंस को क्रेजी कर दिया था. वहीं रंगीला में आमिर खान के आइकॉनिक टपोरी लुक ने फैंस का दिल जीत लिया था.
टपोरी लुक
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म 'रंगीला' में आमिर खान का कैरेक्टर मुन्ना एक टपोरी था, जो बेरोजगार और गरीब था. इस किरदार को पूरी सच्चाई से निभाने के लिए आमिर खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान पुराने और फटे कपड़े पहने थे. वहीं अपने लुक में रिएलिटी लाने के लिए उन्होंने सड़को पर चल रहे लोगों से पुरानी शर्ट और जीन्स भी खरीदी थीं.
'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'
आमिर खान ने हाल ही में इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था जिसमें वो बताते हैं कि जब भी सड़क पर उनके किरदार मुन्ना की तरह कोई भी कपड़े पहनकर निकलता था, तो वो उनसे कपड़े बेचने को कहते थे और अगर वो फिट हो जाते तो वो खरीद लेते थे. इसलिए आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. आपको बता दें कि आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म 'रंगीला' ने 8 सितंबर को लगभग 30 साल पूरे कर लिए हैं. मगर इस फिल्म में आमिर खान का किरदार 'मुन्ना' और उर्मिला मातोंडकर की जबरदस्त एनर्जी को आज भी याद किया जाता है.
