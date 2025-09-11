परफेक्शनिस्ट के कीड़े ने क्या-क्या ना करवाया! इस एक्टर ने राह चलते लोगों से खरीदे थे पुराने कपड़े, पहनते थे घिसी-पीटी जीन्स
Advertisement
trendingNow12917836
Hindi Newsबॉलीवुड

परफेक्शनिस्ट के कीड़े ने क्या-क्या ना करवाया! इस एक्टर ने राह चलते लोगों से खरीदे थे पुराने कपड़े, पहनते थे घिसी-पीटी जीन्स

इस एक्टर को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. लेकिन एक फिल्म में अपने किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाने के चक्कर में एक्टर ने सड़क पर चलते लोगों से कपड़े तक मांग लिए थे.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परफेक्शनिस्ट के कीड़े ने क्या-क्या ना करवाया! इस एक्टर ने राह चलते लोगों से खरीदे थे पुराने कपड़े, पहनते थे घिसी-पीटी जीन्स

बॉलीवुड का ये एक्टर जब भी किसी फिल्म को साइन करना है तो उस कैरेक्टर को पूरे दिल से निभाता है. मगर कई बार किरदार को शिद्दत से निभाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसपर लोगों को यकीन नहीं होता है. आज हम बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बारे में बात कर रहे हैं.आमिर खान अपने लुक के लिए काफी मेहनत करते हैं और वो अपने हर सीन में सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहते हैं, जिसके लिए वो कई बार टेक भी देते हैं. लेकिन आज हम आपको जिस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे. आइए जानते हैं इस मजेदार किस्से के बारे में.

 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

 

फिल्म 'रंगीला'
आमिर खान ने साल 1995 में फिल्म 'रंगीला' को साइन किया था जिसमें उनके साथ उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ नजर आए थे. इस फिल्म में तीनों एक्टर्स के बीच लव ट्रायंगल देखने को मिला था जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. फिल्म के फेमस गाने ‘रंगीला रे’ में उर्मिला मातोंडकर के डांस और लता मंगेशकर की आवाज ने फैंस को क्रेजी कर दिया था. वहीं रंगीला में आमिर खान के आइकॉनिक टपोरी लुक ने फैंस का दिल जीत लिया था.

 

fallback

 

टपोरी लुक
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म 'रंगीला' में आमिर खान का कैरेक्टर मुन्ना एक टपोरी था, जो बेरोजगार और गरीब था. इस किरदार को पूरी सच्चाई से निभाने के लिए आमिर खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान पुराने और फटे कपड़े पहने थे. वहीं अपने लुक में रिएलिटी लाने के लिए उन्होंने सड़को पर चल रहे लोगों से पुरानी शर्ट और जीन्स भी खरीदी थीं.

 

यह भी पढे़ं: पटाखे नहीं इस बार दिवाली पर ये फिल्में थिएटर में उडाएंगी धुआं, जब रोमांस के साथ लगेगा कॉमेडी का तड़का! 

'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' 
आमिर खान ने हाल ही में इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था जिसमें वो बताते हैं कि जब भी सड़क पर उनके किरदार मुन्ना की तरह कोई भी कपड़े पहनकर निकलता था, तो वो उनसे कपड़े बेचने को कहते थे और अगर वो फिट हो जाते तो वो खरीद लेते थे. इसलिए आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. आपको बता दें कि आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म 'रंगीला' ने 8 सितंबर को लगभग 30 साल पूरे कर लिए हैं. मगर इस फिल्म में आमिर खान का किरदार 'मुन्ना' और उर्मिला मातोंडकर की जबरदस्त एनर्जी को आज भी याद किया जाता है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

amir khanfilm Rangeelaactress urmila matondkarJackie ShroffRam Gopal Verma

Trending news

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
;