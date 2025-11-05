अमिताभ बच्चन की 1999 में रिलीज हुई वो फिल्म, जो बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप! ओटीटी और टीवी पर 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज, शोले और बाहुबली को भी पछाड़ा?

Sooryavansham Movie: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम ने व्यूअरशिप का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. सोनी मैक्स चैनल पर अनगिनत बार दिखाए जाने और यूट्यूब पर 70 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलने के कारण इस फिल्म के कुल दर्शक 100 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं. इस आंकड़े के साथ इसने शोले और बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाता है.
Amitabh Bachhan Sooryavansham Movie: भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी अनोखी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन दर्शकों की संख्या (व्यूअरशिप) के मामले में इसने शोले और बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है. हम बात कर रहे हैं साल 1999 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की कल्ट फिल्म सूर्यवंशम की, जिसने सभी प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज बटोरकर एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है.
बॉक्स ऑफिस पर हुई थी निराशा
अमिताभ बच्चन, सौंदर्या और कादर खान जैसे सितारों से सजी यह फिल्म एक पिता और अनपढ़ लेकिन आज्ञाकारी बेटे की कहानी पर आधारित थी. 7 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी. सूर्यवंशम ने दुनिया भर में केवल 12.65 करोड़ रुपये की कमाई की थी. भारत में इसकी 40 लाख से भी कम टिकटें बिकी थीं, जिस वजह से इसे बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक और फ्लॉप माना गया था.
टेलीविजन और इंटरनेट पर बनी ब्लॉकबस्टर
हालांकि बॉक्स ऑफिस की असफलता के बाद इस फिल्म की किस्मत ने एक जबरदस्त मोड़ लिया. केबल टीवी और इंटरनेट के आने के बाद, इसकी लोकप्रियता रिकॉर्ड तोड़ बन गई. जब इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर सोनी मैक्स चैनल पर हुआ, तब से पिछले 25 सालों में इस चैनल पर सूर्यवंशम को अनगिनत बार दिखाया जा चुका है. सोशल मीडिया पर अक्सर इस बात को लेकर मीम (Memes) भी बनते हैं कि सोनी मैक्स पर हमेशा यही फिल्म क्यों आती है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सिर्फ टीवी पर ही इस फिल्म के दर्शक 25 से 30 करोड़ या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी उपलब्ध है, जिसने इसके दर्शकों की संख्या को और बढ़ाया.
100 करोड़ व्यूज का अविश्वसनीय रिकॉर्ड
सूर्यवंशम को रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या मिलने का सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब. जिस कंपनी के पास इस फिल्म के यूट्यूब अधिकार हैं, उसने इस फिल्म को अपने अलग-अलग चैनलों पर अपलोड किया है. आधिकारिक तौर पर इस फिल्म को यूट्यूब के अलग-अलग चैनलों पर 701 मिलियन (70 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. टीवी, OTT और यूट्यूब के व्यूज को मिलाकर, अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के अनुमानित कुल दर्शक 100 करोड़ से भी अधिक हो जाते हैं.
शोले और बाहुबली को भी पछाड़ा
यह संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट मानी जाने वाली शोले को यूट्यूब पर सिर्फ 2 मिलियन व्यूज मिले हैं, जबकि आधुनिक ब्लॉकबस्टर बाहुबली: द बिगिनिंग ने भी यूट्यूब पर कुल मिलाकर लगभग 20 मिलियन व्यूज के साथ ही बेहतर प्रदर्शन किया है.
