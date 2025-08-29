आलीशान बंगले और लग्जरी कारों के मालिक फिर भी सिर्फ 5-10 लोगों की बारात, कुछ ऐसे की थी इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने लव मैरिज
आलीशान बंगले और लग्जरी कारों के मालिक फिर भी सिर्फ 5-10 लोगों की बारात, कुछ ऐसे की थी इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने लव मैरिज

बॉलीवुड के इस एक्टर ने कई फिल्मों को अपनी एक्टिंग से सुपरहिट बना दिया था और आजतक इनके स्टारडम की चर्चा की जाती है. मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी शादी में 10 से भी कम लोग शामिल हुए थे.

 

Aug 29, 2025
बॉलीवुड में जब भी कोई शादी होती है तो उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाता है और बड़े ही धूम- धाम से वेडिंग इवेंन्स को किया जाता है. वहीं अगर शादी किसी बड़े स्टार के घर हो तो तैयारियां और भी लग्जरी चीजों के साथ की जाती हैं. मगर सुपरस्टार होने के बाबूद भी इस एक्टर की शादी न कोई धूमधाम तरीके से हुई और न ही इंडस्ट्री का कोई बड़ा स्टार शामिल हुआ था. ब्लकि फंक्शन में 10 से भी कम लोग मौजूद थे.

महानायक
आज जिस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं. उन्होंने पर्दे पर कई किरदार निभाए और बहुत रोमांटिक फिल्मों में काम किया है जिससे उन्होंने काफी संपत्ति कमाई है. तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो अपनी शादी में इतने कम लोगों को लेकर गए? अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने प्रेम विवाह किया था जिसके पीछे एक मजेदार किस्सा है. 

यह भी पढ़ें: साउथ के इस सुपरस्टार की नेटवर्थ जान हो जाएंगे शॉक्ड, लग्जरी कार और घर के अलावा चलते हैं ये बड़े बिजनेस

जंजीर
1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘जंजीर’ रिलीज हुई थी और फिल्म से पहले महानायक ने अपने पिता के साथ एक शर्त लगाई थी, कि अगर ये फिल्म हिट होगी तो वो अपने दोस्तों के साथ लंदन घूमने जाएंगे और फिल्म सुपरहिट हो गई. फिल्म के सुपरहिट होते ही अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बना लिया था. मगर महानायक के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनके सामने एक और शर्त रखते हुए कहा कि अगर वो जया के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं तो उन्हें पहले शादी करनी होगी.

सफेद कार
हरिवंश राय बच्चन की इस शर्त को बिना सोचे-समझे अमिताभ बच्चन ने स्वीकार कर लिया और जल्दबाजी में शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया था. मगर उनकी शादी वाले दिन मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी इस वजह से कोई बैंड और बजा के साथ बरात को नहीं निकाला गया था. सिर्फ एक कार में अमिताभ बच्चन और उनके चंद दोस्त बैठे थे जो सीधा जया भादुड़ी के घर जाकर रुखी थी. इस वजह से बड़ी ही सादगी के साथ सुपरस्टार की शादी हो गई थी.

 

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

Amitabh BacchanJaya BacchanAmitabh Bacchan and jaya bacchan wedding

;