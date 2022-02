हाथ में फुटबॉल लिए नजर आए 79 साल के Amitabh Bachchan, इस दिन 'झुंड' में आएंगे नजर

नई दिल्ली: मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बीते दिनों से लगातार व्यस्त चल रहे हैं. उनके पास इस दौरान कई फिल्में हैं, कुछ ऐसे फिल्में भी हैं जो कोरोना महामारी के कारण रिलीज नहीं हो सकीं. अब सालों बाद अमिताभ बच्चन एक खिलाड़ी के अवतार में नजर आने वाले हैं. उनकी आगामी फिल्म 'झुंड' (Jhund) की रिलीज डेट सामने आ चुकी है.

जी हां! बिग बी (Big B) की आने वाली फिल्म 'झुंड' (Jhund) 4 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म के एक धांसू पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया गया है. पोस्टर में 79 साल के अमिताभ बच्चन हाथ में फुटबॉल लिए एक मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं. देखिए ये जबरदस्त लुक...

T 4178 - Iss toli se muqaabla karne ke liye raho taiyaar! Humari team aa rahi hai #Jhund releasing on 4th Mar 2022 in cinemas near you.@Nagrajmanjule #BhushanKumar #KrishanKumar #RaajHiremath #SavitaRajHiremath @AjayAtulOnline @TSeries @tandavfilms @aatpaat @ZeeStudios_ pic.twitter.com/EtNUZJFA1c

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 2, 2022