Amitabh Bachchan-Anushka Sharma: हो गया नुकसान! अमिताभ-अनुष्का को बाइक पर बैठाने वालों का कटा चलाना, अब भरेंगे इतना जुर्माना

अमिताभ-अनुष्का को बाइक पर बैठाना पड़ा महंगा!

रिपोर्ट्स की मानें तो अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा को बाइक पर बैठाने वालों का मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मोटा चालान काट दिया है. क्योंकि दोनों ही बाइक राइडर्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. इसी के कारण बाइक राइडर्स का 10,500 रुपए का चालान काटा गया है. अमिताभ और अनुष्का ने जिन लोगों के साथ बाइक सवारी की थी, दोनों ही मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट लगाए घूम रहे थे. बता दें, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने चालान का नोटिस सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है.

Challan has been issued under Sec 129/194(D), Sec 5/180 & Sec 3(1)181 MV act to the driver along with an fine of Rs. 10500 & been paid by the offender. https://t.co/aLp6JEstLO pic.twitter.com/Br0ByHZk4T

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 16, 2023