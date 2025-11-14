वायरल हुआ दोस्त ‘वीरू’ का ICU वाला वीडियो, तो गुस्से से तिलमिलाए एंग्री यंग मैन, एक टूक बोले- ‘ये बहुत ही घिनौना है...’

Dharmendra Leaked Video: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद घर पर आराम कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो अस्पताल का है जब वे ICU में भर्ती थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद उनके करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा.
Trending Photos
Dharmendra Leaked Video: हिंदी सिनेमा का ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को कुछ समय पहले मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके 4-5 दिनों बाद उनको छुट्टी मिल गई और अब वे घर पर ही आराम कर रहे हैं और डॉक्टर की निगरानी में है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पर्सनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हो, जो ब्रीच कैंडी अस्पताल का है जब सुपरस्टार ICU में भर्ती थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सेलेब्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.
इस लिस्ट में अब धर्मेंद्र के करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. अपने एक्स हैडर पर पोस्ट करते हुए करते हुए उन्होंने लिखा, ‘नो एथिक्स... कोई भी आचार-नीति नहीं’. हालांकि, अपने इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके फैंस इसको धर्मेंद्र के वायरल वीडियो से जोड़कर देख रहे हैं. हाल ही में वे अपन दोस्त से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था.
T 5564 - no ethics .. कोई भी अचार-नीति नहीं
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2025
अमिताभ बच्चन को आया खुब गुस्सा
इसके अलावा उन्होंने अपने ब्लॉग में भी इस बात का जिक्र किए बिना लिखा, ‘कोई नैतिकता नहीं... कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं... बस निजी फायदा उठाने का जरिया बन गया है... ये सब बेहद परेशान करने वाला और घिनौना है’. उनका ये ब्लॉग तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका सपोर्ट फैंस भी कर रहे हैं. धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिनों की निगरानी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया.
नहीं रहीं 40s की ये दिग्गज अदाकारा, कीं 100 से ज्यादा फिल्में, बनीं शाहरुख खान की दादी, दीलिप कुमार संग रहा अफेयर
धर्मेंद्र की तबीयत में है काफी सुधार
इसके बाद उनके छोटे बेटे बॉबी देओल उनको घर ले गए. बाद में देओल परिवार की ओर से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया था, ‘मिस्टर धर्मेंद्र अब घर पर आराम करेंगे’. साथ ही उन्होंने मीडिया और लोगों से अफवाहें न फैलाएं और उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील भी की थी. परिवार ने ये भी कहा कि सभी की दुआएं और शुभकामनाएं उनके लिए बहुत मायने रखती हैं. इसलिए सभी से समझदारी की उम्मीद है. फिलहाल धर्मेंद्र की तबीयत में काफी सुधार है और वे आराम कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.