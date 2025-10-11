Amitabh Bachchan Birthday: बिग बी का 'Super Saturday', बर्थडे पर तोड़ी बरसों पुरानी परंपरा, खुशी से झूमे फैंस

अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस खास मौके पर एक्टर ने कुछ अलग ही अंदाज में फैंस का आभार व्यक्त किया है. एक्टर हर साल अपने जन्मदिन पर फैंस को दूर से ही हाथ दिखाते हुए नजर आते थे. लेकिन इस बार वो अपने घर के बाहर इकट्ठा हुए फैंस का अभिवादन करने निकले, जहां उन्होंने मिठाई भी बांटी.

फैंस से मिले बिग बी

खबरों के मुताबिक बिग बी अपने फैंस की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने सुपरस्टार को उनके खास दिन की शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठा हुए थे. घर से बाहर निकलते बिग बी बेहद स्टाइलिश लग रहे थे. उन्होंने पीले और नारंगी रंगों की एक चमकदार, जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर एक बारीक डिजाइन उनके लुक में चार-चांद लगा रही थी. इस जैकेट को उन्होंने एक क्लासिक सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ पहना हुआ था, जो काफी बेहतरीन लुक दे रही थी.

फिल्म ‘जंजीर’

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को हाल ही में उनके शो केबीसी में मनाया गया था, जहां बाप-बेटे की जोड़ी फरहान और जावेद नजर आए थे. इस एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें फरहान और जावेद अख्तर हॉट सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे. वहीं इस क्लिप में, अमिताभ बच्चन फरहान और जावेद की मौजूदगी में अपने खास दिन को सेलिब्रेट करते हुए केक काटते नजर आए थे. फरहान और जावेद अख्तर को देखकर बिग बी अपनी फिल्म 'जंजीर' का एक फेमस डायलॉग बोलते हुए नजर थे,’जब तक बैठने को न कहा जाए, खड़े रहो. ये पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं.’

Add Zee News as a Preferred Source

वर्क फ्रंट

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से किया था, जिसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं. वहीं पिछले साल 2024 में साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि' 2898 AD में वो एक दमदार किरदार निभाते हुए नजर आए थे, बिग बी ने अपने करियर में वाकई एक लंबा सफर तय किया है. अमिताभ बच्चन को आखिरी बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘वेट्टाइयां’ में देखा गया था. वहीं आने वाले सालों में वो रिभु दासगुप्ता की ‘सेक्शन 84’, फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ में अपनी आवाज देते हुए नजर आएंगे.