‘हमारे बीच...’ जब रेखा संग रिश्तों पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी थी चुप्पी, आज भी वायरल होता है बिग बी का ये इंटरव्यू

Amitabh Bachchan Rekha: अमिताभ बच्चन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में पहली बार रेखा के साथ रिश्ते की अफवाहों पर खुलकर बात की थी. सिमी गरेवाल के शो में उन्होंने साफ कहा था कि दोनों सिर्फ... मुश्किल दौर में दिया गया ये इंटरव्यू आज भी चर्चा में रहता है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 08, 2026, 12:06 PM IST
Amitabh Bachchan Rekha: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर सालों से तरह-तरह की अफवाहें चलती रही हैं. मैगजीन कवर से लेकर गॉसिप कॉलम तक, इन दोनों के नाम हमेशा चर्चा में रहे. लेकिन बहुत कम मौके ऐसे आए जब अमिताभ बच्चन ने खुद इन बातों पर खुलकर बात की हो. ऐसा ही एक खास मौका था जब वे सिमी गरेवाल के मशहूर शो ‘रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल’ में नजर आए थे. ये इंटरव्यू आज भी लोगों के बीच काफी वायरल होता है. 

ये इंटरव्यू अमिताभ बच्चन के करियर के एक मुश्किल दौर में हुआ था. उनकी कंपनी ABCL को भारी नुकसान हो रहा था और फिल्मों में भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे समय में सिमी गरेवाल के शो में आकर खुलकर बातचीत करना आसान नहीं था. इस एपिसोड में पहले अमिताभ अकेले नजर आए और बाद में जया बच्चन भी उनके साथ शो में शामिल हुईं, जिससे बातचीत और भी खास हो गई. इसी दौरान उन्होंने रेखा को लेकर भी बात की थी.

मुश्किल दौर में सिमी गरेवाल को दिया इंटरव्यू 

बाद में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने इस बातचीत को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अमिताभ का उस समय बात करने के लिए तैयार होना बहुत मायने रखता था. सिमी के मुताबिक, ‘हमने हर विषय पर बात की. उनके बचपन, माता-पिता, ABCL, फ्लॉप फिल्में, वापसी, परिवार, जया, बच्चे, उन्हें किस तरह की महिलाएं पसंद हैं और उनके प्रोफेशनल फैसले’. सिमी ने ये भी बताया कि कुछ लोगों को लगा कि अमिताभ उस इंटरव्यू में पूरी तरह सच नहीं बोल रहे थे. 

2 घंटे 23 मिनट की वो मेगा ब्लॉकब्सटर... बजट से 3 गुना कमाई कर हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, 9 साल से OTT पर जमा रखा कब्जा

जया बच्चन के साथ थे काफी कंफर्टेबल

खासकर रेखा को लेकर कही गई बातों पर सवाल उठे. सिमी ने साफ कहा, ‘मुझे लगता है वे पूरी तरह ईमानदार थे. कुछ लोगों ने बाद में कहा कि अमिताभ ऐसे नहीं हैं या उन्होंने रेखा के बारे में सच नहीं बताया’. लेकिन सिमी का मानना था कि अमिताभ ने जो महसूस किया, वही कहा. सिमी ने ये भी नोटिस किया कि जया बच्चन के सेट पर आने के बाद अमिताभ का व्यवहार बदल गया. उनके मुताबिक, ‘जया के आते ही वे ज्यादा कंफर्टेबल हो गए. वे पूरी तरह अपनी बातें रखने लगे’.

बोले- रेखा और मेरे बीच कुछ कॉमन नहीं...

उन्होंने कहा, ‘इसके बाद उनके मजाक और हाजिरजवाबी सामने आने लगी’. उस हिस्से में अमिताभ ज्यादा रिलैक्स दिखे और बातचीत का माहौल भी हल्का और सहज हो गया. जब सिमी ने सीधे रेखा के साथ रिश्ते की अफवाहों पर सवाल किया तो अमिताभ ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘वे मेरी को-स्टार और सहयोगी रही हैं. काम के दौरान हमारी मुलाकात होती थी. सोशली हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं गै. कभी-कभी अवॉर्ड फंक्शन या किसी इवेंट में मुलाकात हो जाती है, बस इतना ही’. 

अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म 

बता दें, अमिताभ बच्चन और रेखा ने अपने करियर में 9 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें ‘दो अंजाने’ (1976) से लेकर ‘सिलसिला’ (1981) तक शामिल हैं. उनकी जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और आइकॉनिक जोड़ियों में गिना जाता है, खासकर 1970-80 के दशक में. दोनों की आखिरी फिल्म ‘सिलसिला’ थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन साथ नजर आई थीं. इस फिल्म के बाद अमिताभ ौर रेखा ने कभी साथ काम नहीं किया. ये बाद में कल्ट क्लासिक बनी.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

