'तुम बहुत अच्छे हो..' ऐश्वर्या संग तलाक की खबरों के बीच Big B ने बेटे अभिषेक पर लुटाया प्यार; आखिर क्या है पूरा मामला?

Amitabh Bachchan Praise Abhishek Bachchan: सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन काफी समय से पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अपने रिश्तों और तलाक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. काफी समय से दोनों किसी भी इवेंट या फंक्शन में अकेले या अलग-अलग स्पॉट किया जाता है. इतना ही नहीं, हाल ही में बेटी आराध्या की बर्थडे पार्टी में भी बच्चन परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया. ऐसे में दोनों के अलग होने की अटकें और ज्यादा बढ़ गई हैं.

इसी बीच अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें वो अपने बेटे की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, अभिषेक बच्चन की फिल्म I Want To Talk पिछले महीने ही रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई, लेकिन अभिषेक के अभिनय की दर्शकों ने खूब सराहना की है. वहीं, अमिताभ बच्चन शुरुआत से ही उनकी फिल्म से लेकर उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ उनके हालिया ट्वीट में भी देखने को मिला.

profound and filled with merit .. your humanity and your departure from any vanity as an actor in I WANT TO TALK , is what makes you superior !!

ईश्वर कृपा, दादा जी दादी का आशीर्वाद, और पूरे परिवार का स्नेह और प्यार, सदा !

अच्छाई का परिणाम अच्छा होता है ! और तुम बहुत अच्छे हो… https://t.co/FimQEvEGk0

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 4, 2024