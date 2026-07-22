‘मेरी बात को गलत समझा गया...’ सर्जरी को लेकर अभिताभ बच्चन ने किया बड़ा खुलासा, बताया आखिर क्या है असली माजरा

हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को ब्लॉग पर सर्जरी, आईसीयू में बिताए समय और रिकवरी से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद फैंस उनकी सेहत के लिए चिंता करने लगे. इस बीच एक्टर ने क्लीयर किया है कि उनकी पोस्ट को गलत समझा गया है. उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है.
अमिताभ बच्चन ने अपनी हेल्थ को लेकर बताया है कि मैं ठीक हूं. मेरी कोई भी सर्जरी नहीं हुई है. यह पोस्ट एक गलतफहमी वाला पोस्ट है. मैं केवल एक उदाहरण दिया था कि सर्जरी या आईयू के बाद का टाइम सबसे मुश्किल होता है. जब आप ICU से घर आते हैं तो कमजोर शरीर से बाहर निकलना होता है. ऐसे में जब कोई चैंपियन हारता है तो उसके बाद का समय सबसे कठिन होता है कि क्योंकि उस समय आपको खुद से ही निपटना होता है.
एक्टर ने कहा कि उनका पोस्ट हेल्थ के बारे में नहीं था. बल्कि यह हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में थी. फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन से हार मिली थी. मैं अर्जेंटिना की फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ हार और मेस्सी के एक चैंपियन के रूप में हारने की बात कर रहा था. लोगों ने मान लिया कि यह मेरे बारे में था. अमिताभ बच्चन ने बताया है कि वह अभी तक बिल्कुल ठीक हैं.
अमिताभ बच्चन जल्द ही कल्कि 2898 Ad सीक्वल में नजर आएंगे. फिल्म में प्रभास और कमल हासन लीड रोल में है. फिल्म के पहले पार्टन में दीपिका पादुकोण नजर आई थी. वहीं सीक्वल में दीपिका की वापसी नहीं होगी. फिल्म की रिलीज डेट फिक्स नहीं हुई है. फिल्म के अलावा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे.