'मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया?' अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से पूछा तीखा सवाल, फिर क्या मिला जवाब?

Amitabh Bachchan To Preity Zinta: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सिर्फ ज्ञान का मंच नहीं है, बल्कि यहां सितारों की पुरानी यादें और खट्टी-मिट्ठी बातें भी देखने को मिलती हैं. हाल ही में शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें बिग बी अपनी को-स्टार और दोस्त प्रीति जिंटा पर प्यार भरा गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने सरेआम खुलासा किया कि प्रीति कभी भी उनके जन्मदिन की विश का समय पर जवाब नहीं देती हैं. इस मजेदार शिकायत के बाद प्रीति जिंटा ने जो सफाई दी, उसने केबीसी के दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया.
केबीसी के नए प्रोमो में अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के बीच की बॉन्डिंग साफ देखी जा सकती है. बिग बी ने बहुत ही ड्रैमेटिक अंदाज में प्रीति से कहा, "मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है. मैं हर साल 31 जनवरी को आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं, लेकिन आपने कभी एक बार भी मुझे रिप्लाई नहीं किया." बिग बी की यह बात सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.
प्रीति जिंटा ने दी सफाई
बिग बी की इस शिकायत पर प्रीति जिंटा ने भी मुस्कुराते हुए बहुत ही क्यूट अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, "नहीं अमित जी, ऐसा नहीं है! मैं आपको हमेशा रिप्लाई करती हूं... लेकिन बस एक हफ्ते बाद करती हूं." प्रीति का यह जवाब सुनते ही अमिताभ बच्चन ने तुरंत अपना एक पुराना ट्वीट याद दिलाया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रीति जिंटा आप जहां भी हों, क्योंकि आपने मेरे मैसेज का जवाब देने से मना कर दिया है, इसलिए आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.
'Batwara 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं एक्ट्रेस
शो के प्रोमो के अनुसार, प्रीति जिंटा यहां अकेले नहीं बल्कि बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल के साथ पहुंची थीं. दोनों कलाकार अपनी आने वाली हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'Batwara 1947' के प्रमोशन के सिलसिले में केबीसी के सेट पर आए थे. आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म भारत के विभाजन के बैकड्रॉप पर आधारित एक बहुत ही भावुक कहानी है.
5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी
फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि प्रीति जिंटा इस फिल्म के जरिए लगभग 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. इससे पहले वह 2018 में आई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ सनी देओल ही मुख्य भूमिका में थे. वहीं दूसरी तरफ सनी देओल भी इन दिनों 'बॉर्डर 2', 'जाट' और 'इक्का' जैसी बड़ी फिल्मों में लगातार व्यस्त चल रहे हैं. बिग बी और प्रीति की यह खट्टी-मीठी नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.