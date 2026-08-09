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अमिताभ बच्चन का वो खतरनाक स्टंट, जिसमें एक पंजा बिगाड़ सकता था चेहरा! फिर अभिषेक के जन्म ने बदली कहानी

Amitabh Bachchan Tiger Stunt: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई खतरनाक स्टंट किए हैं, लेकिन साल 1976 में अभिषेक बच्चन के जन्म की खबर मिलते ही बिग बी के अंदर 'शेर' जैसी ताकत आ गई थी और बिना ट्रेनिंग वाले बाघ के साथ उन्होंने खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया था.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:08 PM IST
अमिताभ बच्चन का वो खतरनाक स्टंट, जिसमें एक पंजा बिगाड़ सकता था चेहरा! फिर अभिषेक के जन्म ने बदली कहानी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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