अमिताभ बच्चन का वो खतरनाक स्टंट, जिसमें एक पंजा बिगाड़ सकता था चेहरा! फिर अभिषेक के जन्म ने बदली कहानी

Amitabh Bachchan Tiger Stunt: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसे खतरनाक स्टंट किए हैं, जिन्हें आज के दौर में शायद ही कोई स्टार करने की हिम्मत करे, लेकिन साल 1976 में आई फिल्म 'खून पसीना' की शूटिंग के दौरान बिग बी ने जो किया, उसकी कहानी आज भी हर किसी को हैरान कर देती है. जिस वक्त अमिताभ बच्चन पिता बनने की खबर का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान एक असली और अनट्रेंड टाइगर के साथ खतरनाक सीन शूट कर रहे थे.
हालांकि, आजकल की फिल्मों में अक्सर कंप्यूटर ग्राफिक्स (CGI) का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिल्म 'ओम शांति ओम' में शाहरुख खान को एक नकली बाघ से लड़ते दिखाया गया था, लेकिन साल 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अपनी जान जोखिम में डालकर असली और बिना ट्रेनिंग वाले बाघों के साथ स्टंट किया करते थे. हाल ही में दिग्गज एक्शन मास्टर मोहन बग्गड़ ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में फिल्म 'खून पसीना' (1976) के सेट से जुड़ा एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा शेयर किया है.
मोहन बग्गड़ ने बताया कि फिल्म 'खून पसीना' के एक सीन में अमिताभ बच्चन को बाघ से लड़ना था. शुरुआत में बिग बी के लिए एक बॉडी डबल को बुलाया गया था, लेकिन निर्माताओं को लगा कि उसका रंग अमिताभ जी से मेल नहीं खाता. तब एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने मोहन से यह स्टंट करने को कहा. मोहन ने बताया कि वह बहुत डरे हुए थे क्योंकि बाघ के एक पंजे से चेहरा खराब हो सकता था, लेकिन कुछ शॉट्स के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने दो-तीन दिनों तक शूटिंग की. उन्हें देख अमिताभ जी को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने खुद यह सीन करने का फैसला किया.
मोहन बग्गड़ के अनुसार, अमिताभ बच्चन के इस साहसी फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत खुशी थी. 5 फरवरी, 1976 को जब कांदिवली में शूटिंग चल रही थी, तब अमिताभ जी को फोन पर खबर मिली कि उनके घर बेटे (अभिषेक बच्चन) का जन्म हुआ है. यह सुनते ही अमिताभ जोश से भर गए और उन्होंने कहा, 'ये शेर है तो मैं भी शेर हूं. मेरे घर पर एक शेर पैदा हुआ है.' इसी प्रेरणा और उत्साह के साथ उन्होंने फिल्म के लिए बाघ के साथ बेहतरीन शॉट्स दिए.
उस दौर में बाघों के साथ शूटिंग करना मौत के खेल जैसा था क्योंकि वे जानवर प्रशिक्षित नहीं होते थे. मोहन बग्गड़ ने बताया कि सुरक्षा के नाम पर केवल बाघों के मुंह सिले हुए होते थे, जिससे वे और भी ज्यादा गुस्से में रहते और हमला कर देते थे. 'खून पसीना' की शूटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब बाघ ने मोहन पर इतने जोर से हमला किया कि उनका सिर जमीन पर लगा और वह बेहोश हो गए. यहां तक कि 'मिस्टर नटवरलाल' की शूटिंग के दौरान बाघ के पंजे से मोहन के चेहरे पर चोट आई, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं.
अमिताभ बच्चन एक बार फिर 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं. यह भारत में किसी अभिनेता और टेलीविजन शो के बीच सबसे लंबे और सबसे सफल संबंधों में से एक है. यह शो 10 अगस्त से शुरू होने वाला है. टेलीविजन के अलावा, अमिताभ बच्चन के पास नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल भी कतार में है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.